2025台灣燈會全國花燈競賽成績揭曉 5燈王吸睛亮相

2025台灣燈會全國花燈競賽機關團體組燈王則由法務部矯正署台南第二監獄榮獲燈王，其作品「藍羽錦鵲桐花雨．飛舞翩翩入桃源」。（記者李容萍攝）

2025/02/12 21:53

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府教育局承辦「2025台灣燈會在桃園」全國花燈競賽吸引來自各地的藝術家與團隊共288件作品參賽，競爭激烈。5組競賽花燈，經專業評審團在夜間及日間進行嚴謹的評審，最終從眾多作品中脫穎而出，選出5件燈王、15件特優、28件優等、37件甲等及90件佳作，得獎作品充分展現參賽者的巧思與精湛的工藝，歡迎全國民眾在燈會期間（即日起至23日）一同賞燈感受傳統與創新的完美結合。

親子組由桃園市新屋區永安國小師生創作的「與海中精靈共舞」獲得燈王，作品利用「新屋藻礁發現白海豚」作為表現主題，以一對躍出海面白海豚，構成美麗愛心圖像，表現守護美好環境的氣氛，在湛藍的大海中，繽紛多樣的生物一塊嬉遊，呈現出桃園是良好居住環境，構成一幅幸福氛圍的畫面。

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國中組由台南市立竹橋國中「守護桃源．蛇我其誰」作品獲得燈王，以台灣唯一一級保育類蛇種─金絲蛇環抱玉山，動作大氣自信，展現保護台灣，捨我其誰的氣勢，搭配台灣特有種生物，如梅花鹿雄踞山頭，居高臨下，佈局層次分明，氣勢營造非常成功

高中職組由國立華南高商「蛇來運轉慶豐年」作品獲得燈王，蛇年又稱為小龍年，結合傳說與原住民等多元素題材，並透過骨架結構、燈光布置及裱布技巧，讓整個作品呈現多層次的美學。

大專社會組由華美工作室作品榮獲燈王，以作品「龍是一家人」，融合與蛇年相關的動物，分別象徵文化傳承、自然智慧、適應環境、無限可能等，傳遞出和諧共生與創造力的理念。作品色彩豐富，骨架結構紮實，堪稱傑作。

機關團體組由法務部矯正署台南第二監獄榮獲燈王，其作品「藍羽錦鵲桐花雨．飛舞翩翩入桃源」，以藍鵲遍布於代表客家文化的油桐花間，更有帝雉緩步欣賞著美麗的桃源，其骨架細膩，搭配電動結構，使整體的畫面更為生動，再加上彩繪功法使作品更加栩栩如生。

主辦單位將於22日在桃園市立圖書館平鎮分館演藝廳頒獎。

2025台灣燈會全國花燈競賽親子組燈王「與海中精靈共舞」。（記者李容萍攝）

2025台灣燈會全國花燈競賽國中組燈王「守護桃源．蛇我其誰」。（記者李容萍攝）

2025台灣燈會全國花燈競賽高中職組燈王「蛇來運轉慶豐年」。（記者李容萍攝）

2025台灣燈會全國花燈競賽大專組燈王「龍是一家人」。（記者李容萍攝）

「2025台灣燈會在桃園」全國花燈競賽吸引來自各地的藝術家與團隊共288件作品參賽。（記者李容萍攝）

「2025台灣燈會在桃園」全國花燈競賽吸引來自各地的藝術家與團隊共288件作品參賽。（記者李容萍攝）

「2025台灣燈會在桃園」全國花燈競賽吸引來自各地的藝術家與團隊共288件作品參賽。（記者李容萍攝）

「2025台灣燈會在桃園」全國花燈競賽吸引來自各地的藝術家與團隊共288件作品參賽。（記者李容萍攝）

「2025台灣燈會在桃園」全國花燈競賽吸引來自各地的藝術家與團隊共288件作品參賽。（記者李容萍攝）

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