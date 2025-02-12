台東元宵節藝文支援！東大博碩士生折平安符 大馬美女僑生初體驗

台東大學馬來西亞碩士生「玥兒」頭上、手腕的藺草編織，以及手上的平安符全來自靜態展。（記者劉人瑋攝）

2025/02/12 22:21

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東元宵節不是只有家將團、藝陣和「8+9」，南京路廣場也有全天候靜態展，各宮廟與學校合作，校方以藝文支援宗教活動，讓傳統更精致。台東大學博碩士生們幾乎盡其所能，在雨棚下折平安符供信眾索取。來自馬來西亞的碩士生「玥兒」說，馬來西亞宗教比台灣更多元，但像台東市區處處宮廟、壇林立不常見，基本上還是長輩才會常走廟，年輕一輩不像台東人一樣熱衷道教和宗教活動。

玥兒頭上、腕上纏滿了藺草編製飾品，樣樣都十分可愛，她與兒童文學研究所博士生洪佳如忙著折平安符，供天后宮信眾索取，只是，平安符到玥兒手中「每次折得都好像不大一樣，折痕也對不起來」。

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華文系教授簡齊儒說，各個學校與不同宮廟合作，東大與忠合宮攜手，先從廟方習得宗教傳統，才有能力教人。說是向宮廟求教，其實廟方與博碩士生鑽研的方向不同，例如洪佳如早已編撰多本宗教繪本，其中還有一本內容是五毒大帝。

洪佳如說，折平安符也是臨時抱佛腳學會，在宗教活動及儀式、傳統方面仍需師法廟方，但自己也在課程中發現，如忠合宮的家將都是中壯年人，他們很怕刻板化，又因年長需吸收新血，有恐產生斷層，因此目前也推動什家將為無形資產，讓更多人了解這項傳統習俗而非刻板印象。

天后宮說，靜態展中，天后宮請來媽祖坐鎮，還提供平安符DIY教學與彩繪台東媽祖熱氣球。玄武堂則有東商廣設科寒單文創展、《炮炸寒單》兒少讀本與東大音樂系教授譜曲的炸寒單交響樂藝文饗宴與戰轎體驗，忠合宮則有東大華語文學系師生策劃「海派王爺」展與彩繪臉譜體驗，現場還有忠合宮面師鄭永昇、藺草編藝術家鄭梅玉駐點，邀請民眾以一雙巧手，體驗民間藝術結晶。整體活動規劃動靜皆宜、文武雙全，誠摯邀請民眾感受古老信仰的溫暖與創意之美。

洪佳如（左）與玥兒（右）折平安符，以更多的參與改變家將刻板印象。（記者劉人瑋攝）

台東大學馬來西亞碩士生「玥兒」也幫忙折平安符供索取。（記者劉人瑋攝）

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