為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    崙背鄉元宵特有民俗「跌米籮」 農民聚集問作物收成好壞

    雲林縣崙背鄉水汴頭社區特有的「跌（跋）米籮問農事」元宵夜登場，當地民眾聚集在崇賢寺，以米籮卜卦作物收成好壞。（記者李文德攝）

    雲林縣崙背鄉水汴頭社區特有的「跌（跋）米籮問農事」元宵夜登場，當地民眾聚集在崇賢寺，以米籮卜卦作物收成好壞。（記者李文德攝）

    2025/02/12 21:18

    〔記者李文德／雲林報導〕

    今天元宵節，雲林縣崙背鄉水汴頭社區特有的「跌（跋）米籮問農事」晚間登場，當地民眾聚集在崇賢寺，以米籮卜卦作物收成好壞，不少第一次看到到民眾驚呼「好特別」。

    崙背鄉水汴頭社區的「跌米籮問農事」，2022年被縣府登錄為縣定民俗文化資產，此社區為詔安客家聚落，由於早期科學不發達、預測天候條件不足，民眾對於觀音佛祖崇拜，因此衍生出用米籮卜卦，詢問作物收成好壞。

    崇賢寺主委蕭明賢指出，「米籮站立」意味著豐收，「米籮倒立」意味該年將面臨作物「半收」（意味收成不甚良好），「米籮蓋立」則表示該年農作「欠收」，此傳統習俗超過百年，農業全盛時期廟埕都擠滿來問卜的農民，顯見早期社會民眾對此預測農事的依賴。

    今晚「跌米籮」登場，由工作人員先焚燒金紙淨化米籮，再拿著米籮登上廟頂，緊接著將米籮從廟背丟過廟頂，落地後便會呈現站立、倒立、蓋立。

    蕭明賢表示，這是近20年來首次在下雨天舉行，此民俗已經延續超過140年，絕不能中斷，因此不少民眾仍是熱情不減，到廟中參與。依慣例先卜卦當地生產大宗的水稻、花生等農作，接著再開放讓農民詢問其他作物詢問的項目，如蒜青、蒜頭、南瓜青花菜、大陸妹，高麗菜等，都是務農民眾關心作物收成好壞。

    第一次看見的民眾說，「真的很特別」，只聽聞過崙背鄉元宵夜有此習俗，今天終於實際看到，能夠體會到當地民眾對於此傳統的傳承與熱忱。

    雲林縣崙背鄉水汴頭社區特有的「跌（跋）米籮問農事」元宵夜登場，當地民眾聚集在崇賢寺，以米籮卜卦作物收成好壞。（記者李文德攝）

    雲林縣崙背鄉水汴頭社區特有的「跌（跋）米籮問農事」元宵夜登場，當地民眾聚集在崇賢寺，以米籮卜卦作物收成好壞。（記者李文德攝）

    雲林縣崙背鄉水汴頭社區特有的「跌（跋）米籮問農事」元宵夜登場，當地民眾聚集在崇賢寺，以米籮卜卦作物收成好壞。（記者李文德攝）

    雲林縣崙背鄉水汴頭社區特有的「跌（跋）米籮問農事」元宵夜登場，當地民眾聚集在崇賢寺，以米籮卜卦作物收成好壞。（記者李文德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播