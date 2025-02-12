崙背鄉元宵特有民俗「跌米籮」 農民聚集問作物收成好壞

雲林縣崙背鄉水汴頭社區特有的「跌（跋）米籮問農事」元宵夜登場，當地民眾聚集在崇賢寺，以米籮卜卦作物收成好壞。（記者李文德攝）

2025/02/12 21:18

〔記者李文德／雲林報導〕

今天元宵節，雲林縣崙背鄉水汴頭社區特有的「跌（跋）米籮問農事」晚間登場，當地民眾聚集在崇賢寺，以米籮卜卦作物收成好壞，不少第一次看到到民眾驚呼「好特別」。

崙背鄉水汴頭社區的「跌米籮問農事」，2022年被縣府登錄為縣定民俗文化資產，此社區為詔安客家聚落，由於早期科學不發達、預測天候條件不足，民眾對於觀音佛祖崇拜，因此衍生出用米籮卜卦，詢問作物收成好壞。

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崇賢寺主委蕭明賢指出，「米籮站立」意味著豐收，「米籮倒立」意味該年將面臨作物「半收」（意味收成不甚良好），「米籮蓋立」則表示該年農作「欠收」，此傳統習俗超過百年，農業全盛時期廟埕都擠滿來問卜的農民，顯見早期社會民眾對此預測農事的依賴。

今晚「跌米籮」登場，由工作人員先焚燒金紙淨化米籮，再拿著米籮登上廟頂，緊接著將米籮從廟背丟過廟頂，落地後便會呈現站立、倒立、蓋立。

蕭明賢表示，這是近20年來首次在下雨天舉行，此民俗已經延續超過140年，絕不能中斷，因此不少民眾仍是熱情不減，到廟中參與。依慣例先卜卦當地生產大宗的水稻、花生等農作，接著再開放讓農民詢問其他作物詢問的項目，如蒜青、蒜頭、南瓜青花菜、大陸妹，高麗菜等，都是務農民眾關心作物收成好壞。

第一次看見的民眾說，「真的很特別」，只聽聞過崙背鄉元宵夜有此習俗，今天終於實際看到，能夠體會到當地民眾對於此傳統的傳承與熱忱。

雲林縣崙背鄉水汴頭社區特有的「跌（跋）米籮問農事」元宵夜登場，當地民眾聚集在崇賢寺，以米籮卜卦作物收成好壞。（記者李文德攝）

雲林縣崙背鄉水汴頭社區特有的「跌（跋）米籮問農事」元宵夜登場，當地民眾聚集在崇賢寺，以米籮卜卦作物收成好壞。（記者李文德攝）

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