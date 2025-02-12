白沙坑迎燈排掀高潮 千人冒雨扛燈排遶境。

眾人點亮象徵祥蛇獻瑞的燈排，隨後一同舉起燈排向福德正神三敬禮，展開燈排繞境。（記者湯世名攝）

2025/02/12 20:59

〔記者湯世名／彰化報導〕邁入第197年的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排遶境，今晚盛大登場，儘管陰雨綿綿，文德宮廟埕廣場仍大爆滿，數千人從文德宮出發，在鑼鼓陣帶領下，扛著燈排遶行花壇鄉大街小巷，沿途鄉親焚香膜拜，花壇有如不夜城。

今晚由縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏、文德宮主委李錫圭及多位民意代表等人祭拜福德正神，點亮象徵祥蛇獻瑞的燈排，隨後一同舉起燈排向福德正神三敬禮，展開燈排繞境。眾人扛著福德老爺神轎與參與的燈排展開遶境，雖然陰雨綿綿，仍澆不熄爆滿群眾的熱情。。

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文德宮供奉全國唯一官封的土地公開基福德正神，神像頭戴烏紗帽，香火鼎盛，每年元宵節舉辦的迎燈排繞境活動更是文化與信仰的結晶，連續3天的迎燈排繞境，每晚居民扛著手工製作的燈排集合在花壇文德宮前，眾人向福德老爺行禮後，引領陣頭繞行白沙坑長沙、白沙、文德3村的大街小巷。

「迎燈排」的由來是一段孝行感人的傳說，緣起清朝道光年間，開台翰林曾維楨隨道光皇帝遊天街，觀賞花燈，曾翰林見景傷情，感於如此盛景家鄉之母親年邁卻無福觀賞，欲辭官還鄉奉養父母晚年，道光皇帝為嘉慰曾翰林的孝行，旨賜白沙坑每年元宵節仿照京城「迎花燈」。

此項民俗活動，不但保有清代承襲至今的傳統風貌，元宵節期間的花燈燈排繞境活動，更深具文化傳承意義，於2008年登錄公告為彰化縣無形文化資產。

花壇鄉白沙坑迎燈排遶境今晚盛大登場，儘管陰雨綿綿，文德宮仍湧入爆滿群眾參加盛會。 （記者湯世名攝）

花壇鄉燈排遶境今晚盛大登場，千人冒雨扛燈排出發遶境。（記者湯世名攝）

花壇鄉白沙坑迎燈排遶境今晚盛大登場，各式燈排設計各有創意。（記者湯世名攝）

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