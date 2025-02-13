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    藝人何美男友Cody飆罵三字經！護理師嘆：護理人員就不是人？

    何美男友Cody在醫院爆出醫療糾紛。（擷取自何美IG）

    何美男友Cody在醫院爆出醫療糾紛。（擷取自何美IG）

    2025/02/13 00:34

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藝人何美與男友Cody交往近6年，兩人的好感情羨煞眾人。不過有護理師出面指控，Cody在醫院開刀時對護理師飆罵三字經，就算給止痛藥還是瘋狂的咆哮，讓護理師氣得直呼，「公眾人物也是人，所以護理人員就不是人？」

    何美的男友Cody近日因去滑雪不慎跌倒導致骨折，護理師在臉書透露，在醫院治療時，院方為其施打嗎啡4cc與強效止痛藥，不過Cody卻還是破口大罵護理師三字經，「滿嘴三字經、滿嘴XXX，就算給你止痛藥還是瘋狂在咆哮」。

    護理師表示，之後Cody叫家屬進來，跟家屬說沒人理他！讓護理師反駁，「是誰幫你打止痛針，是誰請主任跟助理來跟你解釋的」，並怒轟，「公眾人物也是人，所以護理人員就不是人？」

    此外，Cody也在IG上發文，說明自己手術完在恢復室遭到如狗般的對待，讓他非常氣憤。貼文引起網友炸鍋，紛紛怒批「勿怒，直接報主管處理，原因受到人身攻擊、情緒受恐嚇，被病人語言暴力要提告」、「台灣待久了認為罵人馬上就能得到照護嗎？在他自己的國家還敢這樣嗎」、「在他的國家可能開刀還要等三個禮拜，他才是對護理人員像對狗一樣」、「在台灣待久了是不是也把護理師當成服務業了」。

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