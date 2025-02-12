「台灣手燈」傳百萬金流不明 自救協會喊話：製作單位公開帳目

有追星人組團設計製作、號稱不營利的「台灣手燈」，吸引同好預購，卻陸續傳出發貨時間延後等爭議，甚至有高達百萬金流不明。（民眾、「追星人燈燈自救協會」授權提供，本報合成）

2025/02/12 22:26

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕去年藍白強推爭議法案，引發民眾反彈、上街抗議，包含追星族在內的年輕世代響應號召，吸引國內外媒體關注。然而，有追星人在事後組團設計製作、號稱不營利的「台灣手燈」，卻陸續傳出發貨時間延後、手燈配色出包等，甚至有高達百萬金流不明，讓購買的成立自救會抗議。

根據「追星人燈燈自救協會」（自救協會）透露，不少購買定價400元含特典乙支，或380元乙支的「台灣手燈」消費者，發現這款手燈的設計與製作單位「手燈組」，有「募資平台誤導」、「決策過程混亂」、「產地資訊不透明」等問題，因此成立自救協會，希望「手燈組」可以負起責任，對購買消費有更完整的說明。

自救協會列出「手燈組」諸多問題中，有一項為「出貨與財務透明度不足」。根據自救會蒐集消費者向「手燈組」的提問內容顯示，消費者提出手燈製作、販售等金流，將會有稅務問題，詢問「手燈組」是否有逃避申報稅務之嫌，「手燈組」則稱已諮詢過國稅局，但並未提供國稅局證明無須開立發票或收據的公文，說詞令不少消費者質疑。

自救協會還提到，「手燈組」起初公告會販售4000支含特典版的「台灣手燈」，但後預募資平台的說明與公告相差甚遠。不僅如此，「手燈組」與前廠商解除合作後，以保密協議為由，至今未曾公開手燈的製作廠商、成本估價、中控台保管地點、結案報告等細項，因此消費者們至今仍不清楚，1支手燈的實際成本為多少。

自救協會強調，他們提出的訴求不是為了攻擊追星人或「手燈組」，而是希望「手燈組」可以對支持者負責，並對相關疑問給予正面回應，做出透明且完整的說明，以維護所有消費者的權益，並確保未來的應援計劃能更加公開透明、公正合理，「期待手燈組能正視這些疑慮，而非繼續迴避或模糊焦點，謝謝。」

自救協會列出希望「手燈組」能回應消費者的諸多問題，包含公開製作手燈的財務明細、實際盈餘用途與成本分配、保護消費者個資、解釋電池產地疑慮、修正或補償募資平台費用結構等問題。另外，「手燈組」的官方帳號發文公告，將在明（13日）中午12點，對近期收到各項消費者提出的質疑，發布相關聲明稿回應。

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