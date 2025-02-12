協志工商20億校產捐中正大學破局 胎死腹中原因曝

嘉義縣民雄鄉協志工商捐贈校產，中正大學說，單憑學校之力難以負擔相關龐大費用，期待日後若因緣具足，仍有合作機會。（資料照）

2025/02/12 20:53

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕創校半世紀的嘉義縣民雄鄉協志工商2019年決定停招，2022年走入歷史，董事會決議將價值近20億元、6公頃校地與校舍無償捐贈給同在民雄的國立中正大學，但卡在財源、用地法令延宕迄今仍未過戶，中正大學今天受訪指出，單憑學校之力難以負擔相關龐大費用，期待日後若因緣具足，仍能有合作機會。

協志工商位在民雄鄉中心區域，決定停辦之後，原本打算轉型為社區大學，低因用地變更問題無法如願。創辦人何明宗為推動教育公益志業，向董事會提議無償捐贈給中正大學，壯大中正校務發展，經董事會同意，中正大學初步規劃交由學校清江進修推廣暨數位學習中心營運。

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不過中正校務會議通過接收案，進一步評估整修協志校舍設備的財務負擔沉重，中正校務發展基金能夠負擔，但向教育部求援被打回票，加上協志校地使用法律等棘手問題，致傳為美話的協志工商20億校產捐中正大學一案，迄今毫無進展。

中正大學主任祕書李藹慈說，中正大學與協志工商現階段雖然未達成共識，然而中正大學對協志工商多年來對教育的投入與努力，以及協志創辦人何明宗秉持教育宏觀理想、奉獻無私的精神，表達由衷的感謝與敬意，期待日後若因緣具足，仍能有合作機會。

李藹慈進一步說，中正大學高度重視協志捐贈校地善舉，積極致力推動相關合作，期能在雙方協力之下共同促進地方發展與教育進步，過程中一直在協商，欲捐贈的校地有數棟老舊校舍沒有建照、使用執照、結構需補強，學校評估需要約1億元經費，學校努力向教育部、衛福部、經濟部、嘉義縣政府爭取資源協助，因單憑學校之力難以負擔此龐大費用。

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