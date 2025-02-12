台灣燈會在桃園開幕 賴清德揮棒：歡迎海內外朋友來賞燈

總統賴清德與桃園市長張善政（右二）、交通部長陳世凱（左二）等人一起為2025桃園台灣燈會啟燈。（記者塗建榮攝）

2025/02/12 20:34

〔記者李容萍／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」今晚元宵節由總統賴清德主持主燈區開燈儀式，宣告為期12天的台灣燈會正式登場，總統說，歷年來，台灣燈會在中央跟地方的合作下，不僅是國人朋友每年期待的盛會之一，也是台灣觀光的一大招牌，吸引許多國內外的朋友前來共襄盛舉，也被外國媒體譽稱為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，這是許多人共同努力的結果。

賴清德說，今天是元宵節，台灣燈會正式登場，感謝交通部長陳世凱、觀光署長周永輝和桃園市長張善政和市府團隊共同打造結合科技、文化及親子互動的觀光盛會，這次主燈「無限樂園」採用現代抽象的無限符號造型，作品高度有18公尺，主燈秀運用AI科技，也有多位在台的外籍交換學生用母語寫出台灣祝福，一起交織其中，凝聚許多共同創作者的熱情跟能量，預告新的一年，台灣將充滿無限可能也營造出科技始祖的未來熱鬧的氣氛。

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賴清德提到，今年燈會主題「光聚千塘串桃園」，有許多特別之處，像是主燈展演區以棒球場動線設計概念，象徵桃園作為棒球文化重鎮，與國際交通樞紐的重要地位，更是帶領大家重溫12強奪冠時刻的熱血沸騰。除此之外，還首度和國際知名IP寶可夢合作，希望能夠讓更多的親子同樂在燈光藝術及設計上也展現桃園的埤塘景觀、多元文化等在地特色。

賴清德強調，他相信不分黨派為人民、為國家服務，是所有政黨和政治人物的天職。透過這次燈會，看到中央與地方的合作良善，會創造出更多美好的事物，可以給海內外朋友一個最感動的珍貴時光，期待未來中央、地方朝野黨派共同攜手合作，增進人民的福祉。最後，他再次祝福今年的燈會圓滿成功，也歡迎海內外的好朋友，千萬不要錯過今年的燈會，也祝福現場的國人同胞、外國朋友「六順和春、瑞蛇呈祥」。

陳世凱說，今年台灣燈會2展區桃園市政府再機節A19站也有展區，讓遊客分流可以舒適賞燈，桃園市政府也提供在地美食小吃攤位，享用桃園在地美食，感謝所有籌備第一線同仁在全國鄉親朋友展出最好的燈會。

張善政也說，台灣燈會睽違9年，又到桃園市來舉辦，以棒球以主題特色之一，回想12強棒球比賽過程，全國民眾不分藍綠一起為台灣的棒球隊加油，最後終於得到世界冠軍。期待台灣燈會主燈區開燈後，2025蛇年，大家一樣不分藍綠，替台灣加油打拚。

為期12天台灣燈會式登場。（記者塗建榮攝）

總統賴清德出席2025桃園台灣燈會啟燈儀式，揮棒開啟主燈展演。（記者塗建榮攝）

2025桃園台灣燈會主燈上秀出各國祝福文字，一同參與慶典。（記者塗建榮攝）

總統賴清德2025桃園台灣燈會啟燈儀式。（記者塗建榮攝）

桃園市長張善政致詞。（記者塗建榮攝）

交通部長陳世凱致詞。（記者塗建榮攝）

總統賴清德與桃園市長張善政、交通部長陳世凱等人及賓賓一起為2025桃園台灣燈會啟燈。（記者塗建榮攝）

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