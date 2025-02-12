威力彩連30摃頭獎狂飆12億！命理師曝「這3生肖」遇水則發

「雨水」是二十四節氣的第二順位。示意圖。（資料照）

2025/02/12 21:15

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕威力彩頭獎已連30摃，台彩預估下期（13日）頭獎上看12億元，為第5屆以來最高頭獎獎金。而命理老師柯柏成表示，虎、兔、龍三個生肖在節氣「雨水」時會遇水則發，在此節氣立定今年的目標或許願都容易達成。

柯柏成今（12日）在臉書發文分享，「雨水」是二十四節氣的第二順位，太陽到達黃經330°，是萬物生發的節氣，需要雨水滋潤，因此「雨水」起就開始多雨。而今年的雨水在2月18日晚上18時6分18秒交節氣。

柯柏成指出，虎、兔、龍三個生肖適合在此節氣立定今年的目標和許願都會容易達成，過往財運不佳的，把主要往來銀行郵局的存摺、印章或金融卡（有的人是數位帳戶），轉換位置放在住家或房間的東南、正南或西南方的抽屜櫃子裡，可以改變財運。

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柯柏成也建議可以在住家東方植栽幸運竹可以增加考運或升官的運，要求姻緣或家庭和樂的就擺束香水百合（花朵數需要奇數），都是適合上述三個生肖的專屬開運方式。

最後，柯柏成也提到，民俗上此節氣也適合比較不好帶或多災病的小朋友，選有因緣的神明當乾爹、乾媽或乾爺爺（專屬關聖帝君），除了個別神明的聖誕日外，這個節氣因為屬於生發之時，很適合此種祈福方式。

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