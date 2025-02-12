歡慶元宵節、情人節！ 上百盞平溪天燈點亮夜空超美

緩緩上升的天燈們，蘊含民眾對未來的希望。（記者陳奕劭攝）

2025/02/12 20:11

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市平溪天燈節今晚（12日）在十分廣場登場，12呎雙心金蛇與粉紅蛇雙主燈帶領上百盞天燈緩緩升空，點亮夜空，慶祝蛇年元宵節與西洋情人節，市長侯友宜與日本台灣交流協會代表片山和之等國際貴賓施放主燈，祈求世界平安祥和。

今晚雖然飄起綿綿細雨，平溪天燈節仍湧入大批施放人潮，慶祝蛇年元宵節與西洋情人節，上百盞天燈緩緩升空，金蛇與粉紅蛇互擁成巨大愛心，祝福有情人終成眷屬，法國觀光團也代表法國施放天燈，祈求世界平安祥和。

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侯友宜與片山和之、日本鳥取縣、三重縣、小美玉巿貴賓在雙蛇主燈題寫新年祝福，侯友宜寫上「平溪燈起照人心、國泰人和萬事興」，他分享，希望雙心變一心，只要同心協力，就能一心一力萬事興。

除了放天燈，十分廣場也帶來多場表演，由十分國小樂齡學習中心學員組成的「黑金歲月舞蹈團」透過祈福天燈舞為夜晚揭開序幕，再由「金蛇祥獅，同獻瑞」與「喜蛇納百福—電音三太子」帶來充滿節慶氣息的演出，呈現傳統與現代交融的熱鬧場面。

資深歌手「優客李林—李驥」為眾人演唱多首經典情歌，獻給世間有情人最美好的祝福，最後由「甜美精靈」林雨涵與「新生代女聲」申力安以歌聲為眾人應援、祈求新春好運蛇進來。

市府觀旅局也與新北市山岳協會合作，將於2月16日淨山，除了來平溪放天燈祈福外，也邀請民眾淨山守護山林。

慶祝蛇年元宵節與西洋情人節，上百盞天燈上升點亮夜空。（記者陳奕劭攝）

上百盞天燈緩緩升空，天上有如繁星點點。（記者陳奕劭攝）

雙蛇主燈率領上百盞天燈緩緩升空，點亮平溪夜晚。（記者陳奕劭攝）

上百盞天燈天燈齊飛，天上猶如繁星點點。（記者陳奕劭攝）

上百盞天燈點亮夜空，滿戴眾人的希望。（記者陳奕劭攝）

市長侯友宜（左）與日本台灣交流協會片山和之（右）在天燈旁題字，分享新年祝福。（記者陳奕劭攝）

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