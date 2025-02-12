「台版萬聖節」頂番鬧元宵 風雨擋不住人潮

彰化鹿港有百年傳統的「頂番鬧元宵」雖然下雨又冷，但擋不住滿滿的人潮。（民眾提供）

2025/02/12 20:25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕下雨都不怕！有「台灣版萬聖節」之稱的鹿港頂番婆鬧元宵，今天晚上盛大登場，雖然下著冷冷的冬雨，人氣照樣滿滿滿，許多親子都是提著燈籠到店家或是攤位說吉祥話，再領取貼心小禮物，把袋子著裝個飽飽！

今晚的鹿港「頂番鬧元宵」活動，全場氣氛不受寒冷與天雨的影響，照樣穿著雨衣或是撐著雨傘來參加這一年一度的盛會，而民眾都是有備而來，準備背包或是環保袋來裝小禮物。有甜品店就指定吉祥話，讓民眾說出來後，再送上紫米紅豆湯圓，還有20元小紅包，讓小朋友在元宵夜吃個暖呼呼的甜湯。還有早餐店也準備餅乾與米果，不少人直接祝老闆賺大錢。

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由於鹿港頂番婆聚落就是「水龍頭故鄉」，以水五金實力傲視全球，彰化縣水五金協會今晚也到場擺攤，準備的「統一脆麵」大受歡迎，領取民眾也大排長龍。還有頂番婆在地的蛋黃酥名店，也準備小禮物發放。

彰化家扶中心義賣古早燈籠為家扶兒募助學金，也把握元宵節的最後機會，前進頂番婆擺攤義賣，也受到民眾的熱烈支持。

「頂番婆鬧元宵」活動原本是在地的小朋友在元宵夜點著蠟燭提燈籠，只是當蠟燭點完了，就跑到店家說句「添丁發財，燭仔一對來」來索取蠟燭，店家也開心提供。後來燈籠不再點蠟燭，改成燈泡，店家就改為發放小禮物，但提燈籠與吉祥話仍然保留到現在，成為頂番婆整年最熱鬧的一天。

彰化家扶中心把握元宵節晚上最後機會，前進鹿港頂番婆義賣燈籠幫家扶兒募助學金。（記者劉曉欣攝）

鹿港「頂番鬧元宵」活動，甜品店熱情響應，準備紫米紅豆湯圓與小紅包。（記者劉曉欣攝）

鹿港「頂番鬧元宵」活動不受風雨影響，滿滿人潮撐傘照樣參加。（記者劉曉欣攝）

鹿港頂番婆聚落有「水龍頭故鄉」之稱，彰化水五金協會也擺攤發放統一脆麵。（記者劉曉欣攝）

鹿港頂番婆地區的早餐業者，也發放餅乾與米果，人人都祝老闆賺大錢。（記者劉曉欣攝）

鹿港頂番婆在地的蛋黃酥名店也發放小禮物，吸引大批民眾排隊。（記者劉曉欣攝）

鹿港頂番婆的甜品店，準備自家湯圓與小紅包來發放。（記者劉曉欣攝）

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