犁蜂炮風雨無阻！ 鹽水元宵夜湧人潮

鋒面雨勢不斷，加上持續低溫，卻阻擋不了民眾犁蜂炮的熱情，鹽水元宵夜湧人潮。（記者李惠洲攝）（記者王涵平攝）

2025/02/12 19:43

〔記者王涵平／台南報導〕鋒面雨勢不斷，加上持續低溫，卻阻擋不了民眾犁蜂炮的熱情，鹽水元宵夜湧人潮，不少遠道而來的遊客趁著蜂炮施放前，在月津小鎮巷弄間參觀燈節裝置藝術，品嘗鹽水意麵等在地小吃美食。

今年元宵節未逢假日，昨天鹽水蜂炮首日的人潮明顯減少，今天雨勢不見停歇，傍晚卻陸續可見遊客拿著雨傘或穿著輕便雨衣在街頭穿梭，有人先吃東西補充體力，有人在橋南老街等巷弄間參觀月津港燈節裝置藝術，直呼好美，月津港燈節將於2月16日落幕，趁著參加蜂炮活動順道參觀。

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今晚武廟神轎約6時30分出發，大批民眾聚集等待第一座炮城，有民眾下班後揪團衝一波，有人請假從中北部下來，就為了體驗一年一度刺激的犁蜂炮。幾乎每年都參加的民眾表示，去年的人潮可說萬頭鑽動，武廟前路口在神轎出發前就幾乎寸步難行，今年的街道空間顯得相當餘裕。

由於雨勢有愈晚愈大的趨勢，有些人選擇在有較大型的炮城放置處定點觀看，不再跟著神轎走，有些人則是較晚到鹽水，如果一直下雨，打算體驗幾座炮城就要離開。

鋒面雨勢不斷，加上持續低溫，卻阻擋不了民眾犁蜂炮的熱情，鹽水元宵夜湧人潮。（記者李惠洲攝）（記者王涵平攝）

鋒面雨勢不斷，加上持續低溫，卻阻擋不了民眾犁蜂炮的熱情，鹽水元宵夜湧人潮。（記者李惠洲攝）（記者王涵平攝）

鋒面雨勢不斷，加上持續低溫，卻阻擋不了民眾犁蜂炮的熱情，鹽水元宵夜湧人潮。（記者李惠洲攝）（記者王涵平攝）

鋒面雨勢不斷，加上持續低溫，卻阻擋不了民眾犁蜂炮的熱情，鹽水元宵夜湧人潮，不少遠道而來的遊客趁著蜂炮施放前，在月津小鎮巷弄間參觀燈節裝置藝術，品嘗小吃。（記者王涵平攝）

鋒面雨勢不斷，加上持續低溫，卻阻擋不了民眾犁蜂炮的熱情，鹽水元宵夜湧人潮，不少遠道而來的遊客趁著蜂炮施放前，在月津小鎮巷弄間參觀燈節裝置藝術。（記者王涵平攝）

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