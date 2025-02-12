為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    犁蜂炮風雨無阻！ 鹽水元宵夜湧人潮

    鋒面雨勢不斷，加上持續低溫，卻阻擋不了民眾犁蜂炮的熱情，鹽水元宵夜湧人潮。（記者李惠洲攝）（記者王涵平攝）

    鋒面雨勢不斷，加上持續低溫，卻阻擋不了民眾犁蜂炮的熱情，鹽水元宵夜湧人潮。（記者李惠洲攝）（記者王涵平攝）

    2025/02/12 19:43

    〔記者王涵平／台南報導〕鋒面雨勢不斷，加上持續低溫，卻阻擋不了民眾犁蜂炮的熱情，鹽水元宵夜湧人潮，不少遠道而來的遊客趁著蜂炮施放前，在月津小鎮巷弄間參觀燈節裝置藝術，品嘗鹽水意麵等在地小吃美食。

    今年元宵節未逢假日，昨天鹽水蜂炮首日的人潮明顯減少，今天雨勢不見停歇，傍晚卻陸續可見遊客拿著雨傘或穿著輕便雨衣在街頭穿梭，有人先吃東西補充體力，有人在橋南老街等巷弄間參觀月津港燈節裝置藝術，直呼好美，月津港燈節將於2月16日落幕，趁著參加蜂炮活動順道參觀。

    今晚武廟神轎約6時30分出發，大批民眾聚集等待第一座炮城，有民眾下班後揪團衝一波，有人請假從中北部下來，就為了體驗一年一度刺激的犁蜂炮。幾乎每年都參加的民眾表示，去年的人潮可說萬頭鑽動，武廟前路口在神轎出發前就幾乎寸步難行，今年的街道空間顯得相當餘裕。

    由於雨勢有愈晚愈大的趨勢，有些人選擇在有較大型的炮城放置處定點觀看，不再跟著神轎走，有些人則是較晚到鹽水，如果一直下雨，打算體驗幾座炮城就要離開。

    鋒面雨勢不斷，加上持續低溫，卻阻擋不了民眾犁蜂炮的熱情，鹽水元宵夜湧人潮。（記者李惠洲攝）（記者王涵平攝）

    鋒面雨勢不斷，加上持續低溫，卻阻擋不了民眾犁蜂炮的熱情，鹽水元宵夜湧人潮。（記者李惠洲攝）（記者王涵平攝）

    鋒面雨勢不斷，加上持續低溫，卻阻擋不了民眾犁蜂炮的熱情，鹽水元宵夜湧人潮。（記者李惠洲攝）（記者王涵平攝）

    鋒面雨勢不斷，加上持續低溫，卻阻擋不了民眾犁蜂炮的熱情，鹽水元宵夜湧人潮。（記者李惠洲攝）（記者王涵平攝）

    鋒面雨勢不斷，加上持續低溫，卻阻擋不了民眾犁蜂炮的熱情，鹽水元宵夜湧人潮。（記者李惠洲攝）（記者王涵平攝）

    鋒面雨勢不斷，加上持續低溫，卻阻擋不了民眾犁蜂炮的熱情，鹽水元宵夜湧人潮。（記者李惠洲攝）（記者王涵平攝）

    鋒面雨勢不斷，加上持續低溫，卻阻擋不了民眾犁蜂炮的熱情，鹽水元宵夜湧人潮，不少遠道而來的遊客趁著蜂炮施放前，在月津小鎮巷弄間參觀燈節裝置藝術，品嘗小吃。（記者王涵平攝）

    鋒面雨勢不斷，加上持續低溫，卻阻擋不了民眾犁蜂炮的熱情，鹽水元宵夜湧人潮，不少遠道而來的遊客趁著蜂炮施放前，在月津小鎮巷弄間參觀燈節裝置藝術，品嘗小吃。（記者王涵平攝）

    鋒面雨勢不斷，加上持續低溫，卻阻擋不了民眾犁蜂炮的熱情，鹽水元宵夜湧人潮，不少遠道而來的遊客趁著蜂炮施放前，在月津小鎮巷弄間參觀燈節裝置藝術。（記者王涵平攝）

    鋒面雨勢不斷，加上持續低溫，卻阻擋不了民眾犁蜂炮的熱情，鹽水元宵夜湧人潮，不少遠道而來的遊客趁著蜂炮施放前，在月津小鎮巷弄間參觀燈節裝置藝術。（記者王涵平攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播