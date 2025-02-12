淡水渡船頭燈杆再利用方案出爐 優先遷至這2處待審議後定案

1951年設置的淡水渡船頭燈杆，現位於淡水渡船頭旁。（記者羅國嘉攝）

2025/02/12 20:02

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市捷運局今（12）日召開說明會，針對已有74年歷史的淡水渡船頭燈杆，提出4項修復與再利用方案，並與地方民眾及文史工作者進行討論。燈杆因淡海輕軌藍海線第二期路線重疊，確定將異地保存，目前優先考量搬遷至金色水岸河濱公園或離岸堤，後續將持續與地方溝通，待文化局審議結果後定案。

淡水渡船頭燈杆於1951年設立，位於淡水港外的離岸水上，作為船隻入港的導航燈。1980年因都市發展及淡水沿岸填河造陸，燈杆從水上轉移至陸地，失去原有的導燈功能，現已成為淡水的重要歷史見證。2023年4月燈杆被文化局公告為歷史建築，可依法進行異地保存與再利用。

請繼續往下閱讀...

捷運局在今天的說明會中，提案單位承熙建築師事務所建築師詹益榮提出4種燈杆再利用方案，其一遷移至金色黃金水岸河濱公園；或是金色黃金水岸離岸堤；或觀潮廣場；最後則是淡水海關碼頭園區。未來燈杆經修復後，也會打燈及面向海洋亮燈，恢復導燈意象，而遷移至金色水岸河濱公園及離岸堤，有其漁港文化脈絡，兩項是優先方案。

民安里里長鄭英和認為，燈杆應重現燈塔導引功能，並贊成金色水岸河濱公園及離岸堤的優先方案；市議員蔡錦賢團隊則表示，離岸堤視野較佳且施工方便，較具發展潛力。

然而，市議員鄭宇恩指出，離岸堤雖有其文化脈絡，但因缺乏可及性，恐影響燈杆文資價值的推廣。建議捷運局應審慎思考過去高灘地曾規劃景觀橋，引發地方反彈的經驗，並強調未來燈杆周邊環境需規劃完整解說，讓遊客得以認識燈杆的歷史背景。

捷運局副局長王益翔表示，燈杆搬遷方向已取得初步共識，將持續拜訪老街店家及相關單位說明遷移規畫，並於6月前將期中、期末報告送交文化局審議。未來，燈杆經修復後將打燈並面向海洋，重現昔日導燈風貌，成為淡水的新地標。#

新北捷運局召開淡水渡船頭燈杆再利用說明會。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法