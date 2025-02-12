為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆慈雲寺10米長花燈吸睛 幼童滾元宵體驗節慶氛圍

    仙洞國小附設幼兒園體驗滾元宵。（基隆市教育處提供）

    仙洞國小附設幼兒園體驗滾元宵。（基隆市教育處提供）

    2025/02/12 20:36

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕元宵節「小過年」，基隆市慈雲寺和慶濟宮都舉辦元宵節燈會活動，慈雲寺除了「金蛇旺家」花燈外，並施放煙火，相當喜慶；七堵慶濟宮有戰鼓鬧燈會活動，民眾吃湯圓、猜燈謎。基隆市多家幼兒園也舉辦元宵節體驗活動，包括燈籠DIY、滾元宵等，讓孩子從中感受到元宵節的氣氛。

    慈雲寺每年都會製作花燈，今年是4米高、10米長的「金蛇旺家」花燈，今年由主委李林寶玉與副市長邱佩琳一起啟動元宵節聯歡晚會典禮，慈雲寺也請了舞獅表演，還有崇右影視學院熱舞社、喬克叔叔的魔術表演，相當熱鬧。

    七堵慶濟宮昨舉辦元宵晚會，有社區健康活力舞、太鼓和明德國中戰鼓表演，並送給小朋友小天燈，還有吃湯圓、猜燈謎，充滿喜慶，祝福民眾圓圓滿滿。

    各幼兒園精心設計了豐富多樣的元宵節體驗活動，包括燈籠DIY、滾元宵、提燈籠、猜燈謎等。仁愛國小附設幼兒園，校長陳立國到班級和孩子們一起遊戲，教室學習區也讓學童做創意光影燈籠DIY，充滿濃厚的節慶氛圍。

    仙洞國小附設幼兒園則有滾元宵的活動，並讓孩子們吃到他們自己製作的元宵，孩子們說很有趣；長春藤幼兒園則以比手畫腳猜謎、抽紅包等方式，體驗、認同元宵節傳統文化。

    仁愛國小附設幼兒園學生手做創意光影燈籠。（基隆市教育處提供）

    仁愛國小附設幼兒園學生手做創意光影燈籠。（基隆市教育處提供）

    慈雲寺的「金蛇旺家」花燈相當可愛。（記者盧賢秀攝）

    慈雲寺的「金蛇旺家」花燈相當可愛。（記者盧賢秀攝）

    慈雲寺元宵聯歡晚會請來熱舞社學生表演。（記者盧賢秀攝）

    慈雲寺元宵聯歡晚會請來熱舞社學生表演。（記者盧賢秀攝）

    慈雲寺元宵節聯歡晚會請來舞獅表演，氣氛很熱鬧。（記者盧賢秀攝）

    慈雲寺元宵節聯歡晚會請來舞獅表演，氣氛很熱鬧。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播