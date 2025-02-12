基隆慈雲寺10米長花燈吸睛 幼童滾元宵體驗節慶氛圍

仙洞國小附設幼兒園體驗滾元宵。（基隆市教育處提供）

2025/02/12 20:36

〔記者盧賢秀／基隆報導〕元宵節「小過年」，基隆市慈雲寺和慶濟宮都舉辦元宵節燈會活動，慈雲寺除了「金蛇旺家」花燈外，並施放煙火，相當喜慶；七堵慶濟宮有戰鼓鬧燈會活動，民眾吃湯圓、猜燈謎。基隆市多家幼兒園也舉辦元宵節體驗活動，包括燈籠DIY、滾元宵等，讓孩子從中感受到元宵節的氣氛。

慈雲寺每年都會製作花燈，今年是4米高、10米長的「金蛇旺家」花燈，今年由主委李林寶玉與副市長邱佩琳一起啟動元宵節聯歡晚會典禮，慈雲寺也請了舞獅表演，還有崇右影視學院熱舞社、喬克叔叔的魔術表演，相當熱鬧。

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七堵慶濟宮昨舉辦元宵晚會，有社區健康活力舞、太鼓和明德國中戰鼓表演，並送給小朋友小天燈，還有吃湯圓、猜燈謎，充滿喜慶，祝福民眾圓圓滿滿。

各幼兒園精心設計了豐富多樣的元宵節體驗活動，包括燈籠DIY、滾元宵、提燈籠、猜燈謎等。仁愛國小附設幼兒園，校長陳立國到班級和孩子們一起遊戲，教室學習區也讓學童做創意光影燈籠DIY，充滿濃厚的節慶氛圍。

仙洞國小附設幼兒園則有滾元宵的活動，並讓孩子們吃到他們自己製作的元宵，孩子們說很有趣；長春藤幼兒園則以比手畫腳猜謎、抽紅包等方式，體驗、認同元宵節傳統文化。

仁愛國小附設幼兒園學生手做創意光影燈籠。（基隆市教育處提供）

慈雲寺的「金蛇旺家」花燈相當可愛。（記者盧賢秀攝）

慈雲寺元宵聯歡晚會請來熱舞社學生表演。（記者盧賢秀攝）

慈雲寺元宵節聯歡晚會請來舞獅表演，氣氛很熱鬧。（記者盧賢秀攝）

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