下營武承恩公園第一期環境改造完成 再拚第二期

下營武承恩公園第一期環境景觀改造工程改善步道、增加植栽等。（記者楊金城攝）

2025/02/12 20:31

〔記者楊金城／台南報導〕台南下營武承恩公園第一期環境改造工程斥資912萬元完工開放，打造水與綠生態休閒場域，下營區公所再拚第二期環境景觀改造工程，爭取國土署補助2800萬元。

武承恩公園是下營玄天上帝廟的廟產，委由公所代管維護，公園位處下營熱鬧市區，占地2.2公頃，其中水域面積就有1公頃之多，稱為「泮月池」，在地人稱為「埔堀仔」，上帝廟放養1300多隻的台灣本土烏龜「斑龜」，具有文化、生態、防洪及觀光休閒重要的功能，去年還與下營國小成立台灣龜生態園區。

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下營區長李宗翰指出，武承恩公園不但是在地重要休憩公園，也可作為生態環境教育場所，公所將武承恩公園環境和景觀再造，休閒環境提升一個檔次。

第一期環境改造後煥然一新，將水泥護岸改為親水草坡，重置環埤的無礙障人行步道，打掉無用的圍牆，增加綠地、植栽和水生植物，融入友善人本、親水綠化及自然生態的設計

李宗翰說，民眾、遊客到玄天上帝廟祈福外，可以順遊武承恩公園，走訪中式庭園及湖光水色生態療育之美，近距離觀看烏龜生態。

公所後續將再爭取第二期、第三期工程，第二期規劃延伸改造環湖步道、水岸護坡及營造友善烏龜生態環境。

台南下營武承恩公園第一期環境景觀改造工程打造親水草坡和改善步道。（記者楊金城攝）

下營武承恩公園第一期環境景觀改造工程入口廣場改善。（記者楊金城攝）

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