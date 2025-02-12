草屯鎮1月人口又全縣第一 4大鎮市唯一人口增加

草屯鎮兩兩個月人口數全縣第一，且1月是4大鎮市中唯一人口增加的，鎮長簡賜勝強調會公所會繼續努力建設和提振經濟活動，像明年的年貨大街希望能延長至春節期間。（記者陳鳳麗攝）

2025/02/12 20:34

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮去年12月人口數首度超越南投市，人口數躍升為全縣第一名，上月草屯鎮人口再增加93人，以9萬7240人蟬聯全縣人口最多的鄉鎮市，且草屯鎮也是4大鎮市中，唯一人口增加的鎮市。

南投縣近幾年人口逐月遞減，今年1月總人口數為47萬2066人，比去年12月的47萬2299人減少了233人。全縣總人口減少，縣內的4大鎮市中，包括：南投市、埔里鎮、竹山鎮也都人口比去年12月減少，其中南投市上月人口數9萬7011人，比去年12月減少31人；埔里鎮上月人口數7萬6249人，比去年12月減少54人；竹山鎮上月人口數5萬577人，比去年12月減少48人。

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草屯鎮上個月發放消費券，並辦理鎮長補選，新鎮長簡賜勝於上月24日就任，而全鎮上月份的人口數也很給力，共有9萬7240人，比去年12月增加了93人，人口數再度超越南投市，比南投市多了129人。

儘管草屯鎮人口連兩個月增加，因一直有新建案完工，上月遷入人口308人，遷出則有183人，但出生數和結婚數仍很低，上月新生兒戶籍登記43人，結婚也是43對，但死亡人數則有75人，依然呈現「生不如死」的現象。

對草屯鎮人口連兩個月超越南投市，不少鎮民認為「無感」，因為經濟活動、地方建設、生活便利性等仍需要再加強，全縣第一大鎮才能名副其實。

草屯鎮長簡賜勝則表示，公所會在地方建設和提振經濟加把勁，像每年在過年前設置的年貨大街，鎮民反映天數太短，因此明年打算延續到春節期間，增加攤販的生意，也讓鎮民過年有地方可以消費。

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