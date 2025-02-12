傅崐萁蓋的5億元「花蓮日出大道」 被搭棚辦喪事

花蓮縣府斥資五億元蓋日出大道，但附近居民在此搭棚辦喪事，被警方開罰單、縣府也依照場地管理辦法收費。（文化局提供）

2025/02/12 19:06

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣政府在前縣長傅崐萁任內耗資5億餘元，把昔日舊市區「溝仔尾」加蓋，鋪上豪華黑白石磚變身「花蓮日出大道」，春節期間舉辦年貨大街、元宵燈會，但另一頭卻有居民搭棚辦喪事，昨天被檢舉到花蓮縣府，花蓮警方開出首張罰單，喪家還被縣府收取1.2萬元場地費，棚架則在今天辦完公祭後火速拆除。

花蓮在傅崐萁擔任縣長時期，不但將韓國的東大門搬到花蓮市變「東大門夜市」，還將市區溝仔尾的紅毛溪加蓋，打造「日出觀光香榭大道」，夜市和日出大道都鋪設黑白棋盤格的豪華花崗岩石材，日出大道全長1.4公里、加上歐式燈光造景、花台，造價破5億元，2022年落成後才悄悄拿掉「香榭」二字。

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日出大道二年前落成，不僅縣府文化局量身打造「花蓮城市空間藝術節」、今年也舉辦年貨大街、「繁花盛開」為主題的太平洋燈會，今晚還有元宵燈謎晚會，不過昨天卻被民眾檢舉，在日出大道西側的B段場地有民眾搭棚辦喪事，還有議員民代送的花籃花圈，占用人行道，檢舉民眾說「這邊在辦喜氣的燈會，另一頭卻在辦喪事，像話嗎」？

主管場地的花蓮縣文化局指出，日出大道中央的廣場為人行道空間，也是辦藝文活動場地，如要辦活動，依照縣府訂定的日出大道管理辦法，需提前一個月申請租用。昨天約傍晚5點接獲檢舉，隨即前往稽查，由於日出大道中間為人行步道，由花蓮分局警員依違反道路交通管理處罰條例「占用人行道」，開出首張1200元罰單，如棚架不拆還要按日處罰。

縣府人員至現場與喪家溝通，喪家表示，今天早上辦公祭出殯後就會趕快拆除。文化局表示，依管理辦法規定是不准民眾搭設棚架辦理私人祭奠，縣府除請警方開罰單，也按喪家實際使用時段，包括昨晚、今天上午2個時段，收取場地費、清潔費各6千元，合計1萬2千元，喪家也於今天中午左右將帳篷拆除。

花蓮日出大道原本規劃時的全稱是「花蓮日出觀光香榭大道」，規劃成歐風造景，昨天有民眾在中央的人行廣場搭棚辦喪事，縣府以「日出大道管理辦法」明定，不准許舉辦私人祭奠，除了警方開罰，事後也對喪家收場地費。（記者花孟璟攝）

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