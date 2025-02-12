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    3/7截止！彰化縣失業勞工子女補助最多加碼2成

    彰化縣政府為減輕非自願離職失業勞工子女的就學負擔，宣布即日起至3月7日開放申請子女就學補助，只補助國內高中職或大專校院具有正式學籍，國外求學不在補助對象內。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府為減輕非自願離職失業勞工子女的就學負擔，宣布即日起至3月7日開放申請子女就學補助，只補助國內高中職或大專校院具有正式學籍，國外求學不在補助對象內。（記者張聰秋攝）

    2025/02/12 19:01

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府為減輕非自願離職失業勞工子女的就學負擔，宣布即日起至3月7日，開放申請子女就學補助，補助金額依就讀學校類別而定，最高補助金額5萬7000元，縣府提醒民眾期限內提出申請，逾期就沒。

    勞工處表示，這次補助金額，公立高中職每學期每人4000元，私立高中職每人6000元；公立大專校院每人1萬3600元，私立大專校院每人2萬4000元。若是獨力負擔家計或子女就讀大專校院2人以上，補助金額加碼2成。

    申請資格須符合以下條件：

    一、非自願離職失業勞工：

    現失業者：截至今年3月7日失業滿1個月，並已核定領取失業給付或職業訓練生活津貼。

    已再就業者：過去一年內（2024年3月7日至2025年3月6日）曾非自願離職，並核定領取相關津貼，但再就業期間未超過3個月。

    二、家庭綜合所得：112年度綜合所得總額低於148萬元。

    三、其他限制：未領取勞工保險老年給付，且未參加政府就業促進計畫。

    四、子女學籍：子女須為國內高中職或大專校院正式學生。

    勞工處指出，相關申請表格可至彰化縣政府勞工處（彰化市中興路100號8樓）或各就業服務台索取，也可至勞工處網站或勞動部網站下載。民眾填妥表格後掛號郵寄或透過自然人憑證上網申請（網址：https://uwes.mol.gov.tw/login）。

    勞工處強調，民眾申請子女就學補助，就不得與教育部就學減免或補助同時申請，且申請人子女就讀國內高中職或大專校院具有正式學籍，國外求學非補助對象。

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