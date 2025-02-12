為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    週四白天雨勢稍緩 各地偏涼注意保暖

    週四各地陰雨綿綿。（資料照）

    週四各地陰雨綿綿。（資料照）

    2025/02/12 22:10

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週四（12日）各地有雨，尤其今晚至明晨雨勢最大，白天起雨勢稍減，同時各地偏涼，外出請攜帶雨具備用，並注意保暖。

    中央氣象署預報，週四受東北季風與南方雲系影響，各地偏涼且出現較大雨勢。台灣各地及澎金馬降雨機率高，今晚至明晨雨勢最大。白天起雨勢稍減，中南部及宜蘭、臺東地區仍有較大雨勢。

    溫度方面，夜晚清晨西半部、宜蘭及澎湖低溫13至15度，白天各地及澎湖約16至20度，金門全天11到16度，馬祖10到12度，建議外出攜帶雨具備用、注意保暖。

    天氣風險公司提醒，週四白天降雨還是偏多，尤其東北季風迎風面的基隆北海岸、東半部地區以及中南部局部山區有較大的累積雨量。預估最快要等到週四晚間之後，水氣才有逐漸減少的趨勢，整體降雨會開始趨緩，降雨會逐漸停下來。

    紫外線方面新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、桃園市、新竹縣、新竹市為「低量級」，其餘縣市為「中量級」。

    空氣品質方面，週四東北季風增強，東北風挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，南部位於下風處，污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級，馬祖短時間可能達紅色警示等級；金門為「紅色警示」等級。

    週四北部高溫約20度，中南部約17度。（擷取自中央氣象署）

    週四北部高溫約20度，中南部約17度。（擷取自中央氣象署）

    紫外線方面，週四新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、桃園市、新竹縣、新竹市為「低量級」，其餘縣市為「中量級」。（擷取自中央氣象署）

    紫外線方面，週四新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、桃園市、新竹縣、新竹市為「低量級」，其餘縣市為「中量級」。（擷取自中央氣象署）

    週四宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級，馬祖短時間可能達紅色警示等級；金門為「紅色警示」等級。（擷取自空氣品質監測網）

    週四宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級，馬祖短時間可能達紅色警示等級；金門為「紅色警示」等級。（擷取自空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播