週四白天雨勢稍緩 各地偏涼注意保暖

週四各地陰雨綿綿。（資料照）

2025/02/12 22:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（12日）各地有雨，尤其今晚至明晨雨勢最大，白天起雨勢稍減，同時各地偏涼，外出請攜帶雨具備用，並注意保暖。

中央氣象署預報，週四受東北季風與南方雲系影響，各地偏涼且出現較大雨勢。台灣各地及澎金馬降雨機率高，今晚至明晨雨勢最大。白天起雨勢稍減，中南部及宜蘭、臺東地區仍有較大雨勢。

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溫度方面，夜晚清晨西半部、宜蘭及澎湖低溫13至15度，白天各地及澎湖約16至20度，金門全天11到16度，馬祖10到12度，建議外出攜帶雨具備用、注意保暖。

天氣風險公司提醒，週四白天降雨還是偏多，尤其東北季風迎風面的基隆北海岸、東半部地區以及中南部局部山區有較大的累積雨量。預估最快要等到週四晚間之後，水氣才有逐漸減少的趨勢，整體降雨會開始趨緩，降雨會逐漸停下來。

紫外線方面新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、桃園市、新竹縣、新竹市為「低量級」，其餘縣市為「中量級」。

空氣品質方面，週四東北季風增強，東北風挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，南部位於下風處，污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級，馬祖短時間可能達紅色警示等級；金門為「紅色警示」等級。

週四北部高溫約20度，中南部約17度。（擷取自中央氣象署）

紫外線方面，週四新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、桃園市、新竹縣、新竹市為「低量級」，其餘縣市為「中量級」。（擷取自中央氣象署）

週四宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級，馬祖短時間可能達紅色警示等級；金門為「紅色警示」等級。（擷取自空氣品質監測網）

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