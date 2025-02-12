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    「花在彰化」落幕 15天湧115萬人創新高

    2025花在彰化以「花繪城事」為主題，現場布置美輪美奐，媲美國際花展。（彰化縣政府提供）

    2025花在彰化以「花繪城事」為主題，現場布置美輪美奐，媲美國際花展。（彰化縣政府提供）

    2025/02/12 18:55

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化走春景點「花在彰化」今（12日）傍晚落幕，從初一到十五連續15天展期吸引破115萬人入園，創下「花在彰化」活動舉辦以來入園人數最多的紀錄，幾乎一年比一年還多。彰化縣政府表示，今年活動以「花繪城事」為主題，加上每天都有特色市集與6大主題嘉年華，很是吸引民眾來走春，明年「花在彰化」邁入20年，預計活動更盛大、精采。

    「花在彰化」活動連續舉辦19年，去年入園人數首度突破百萬人次，今年再創新高，吸引115萬人次，增長一成五，其中主要原因除了門票免費外，今年年假長達9天，而初一至初五，每日平均來園約12.9萬人為最高峰，成為民眾年節走春心中首選。

    今年花在彰化以「花繪城事」為主題，並斥資千萬以各色蘭花打造獨樹一幟的花海隧道，將花種在空中，猶如夢幻仙境，讓遊園民眾感到「蛇譜來嘶」（surprise驚喜），頗有年節好兆頭，另外在戶外空間舉辦6大假日主題嘉年華，每天近百家彰化優鮮農產、地方美食到場設攤，從初一到十五，天天都能享受到熱鬧歡慶的氛圍。

    彰化縣長王惠美表示，「花在彰化」已是過年走春第一品牌，因此好評不斷，人數才會一年比一年多，2026年將迎來「花在彰化」20周年，縣府團隊一定精益求精，全力籌備更加精彩吸睛的花卉展覽與活動內容，誠摯邀請大家明年春節再度相約溪州公園。

    2025花在彰化活動，從大年初一到元宵節，每日免費入園，總共吸引115萬民眾來走春，創下歷年人數最多紀錄。（縣政府提供）

    2025花在彰化活動，從大年初一到元宵節，每日免費入園，總共吸引115萬民眾來走春，創下歷年人數最多紀錄。（縣政府提供）

    彰化縣長王惠美表示，「花在彰化」已是過年走春第一品牌，2026年將迎來20周年，縣府團隊精益求精，全力籌備更加精彩吸睛活動內容（彰化縣政府提供）

    彰化縣長王惠美表示，「花在彰化」已是過年走春第一品牌，2026年將迎來20周年，縣府團隊精益求精，全力籌備更加精彩吸睛活動內容（彰化縣政府提供）

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