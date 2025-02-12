霧峰百年三官大帝廟 慶元宵宣傳文化資產

霧峰區柳樹湳三官大帝廟，今天慶祝三官大帝生日，舉辦元宵摸彩晚會，並發放500個蛇年小燈籠。（記者陳建志攝）

2025/02/12 18:46

〔記者陳建志／台中報導〕元宵節民俗信仰是三官大帝「天官」的生日，台中市霧峰區北柳里內的柳樹湳三官大帝廟，連續兩天舉辦元宵節慶祝活動，除發放500個小燈籠，今晚原準備舉辦提花燈踩街遶庄和摸彩活動，因雨取消踩街，但摸彩照常舉行，希望讓更多民眾認識里內這座逾百年的文化重要資產。

三官大帝廟主委陳益武表示，該廟在日治時期稱為「三界公廟」，是里內超過百年以上的古廟宇，每年農曆正月15日元宵節當天，廟方皆會舉辦元宵節踩街慶祝活動，不過，前幾年受到疫情影響停辦，去年才開始恢復，每年配合不同生肖，發放應景小提燈，今年提供蛇年燈籠給民眾免費索取。

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陳益武說，北柳里的舊地名為柳樹湳，是霧峰地區最早建庄的村落之一，相傳霧峰林家祖先有大量田地座落於該處，因地勢低窪早年容易發生水患，民眾才搭建茅草簡屋供奉，沒想到神威顯赫讓當地不再有水患，才逐漸蓋廟祭奉，依據廟宇門楣和香爐紀錄，在1935年，有重修過一次的紀錄。

不過，廟的外觀經過長年累月的曝曬，逐漸毀損，陳益武指出，當地民眾為了保留這個重要的文化資產，在2010年成立了管委會，隔年重修廟宇，請來古建築修復維護的專家修建，保留了廟宇磚造洗石子結構體的外觀、日治時期彩繪磁磚裝飾，包括樟木主神、檜木神龕、樟木神位牌、石質香爐等祭祀文物，以及檜木重建芳名錄牌都完好的保留下來。

陳益武表示，今晚原準備舉辦元宵節踩街活動，宣傳當地的重要文化資產，不過因下雨取消，但摸彩等晚會仍照常舉行，現場準備紅包、玩具等獎品讓大家摸彩，感受元宵節的熱鬧氣氛。

霧峰區北柳里的柳樹湳三官大帝廟，雖在小巷內，卻是興建於清朝，已經有百年歷史的廟宇。（記者陳建志攝）

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