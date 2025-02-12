平鎮新英里1200戶用水混濁 台水週五前善後補償

桃園市平鎮區新英里多棟社區大樓水塔及蓄水池，這週一起湧現大量黃泥濁水，周遭社區大樓約1200戶居民受影響。（桃園市議員黃敬平提供）

2025/02/12 20:11

〔記者黃政嘉／桃園報導〕平鎮區新英里多棟社區大樓水塔及蓄水池，這週一起湧現大量黃泥濁水，周遭社區大樓約1200戶居民的民生用水都受影響，市議員黃敬平接到陳情後，今找台灣自來水公司和社區召開協調會，台水公司說明，因新進人員操作不慎，在消防栓例行放水的壓力差過大，擾動管內雜質，影響社區用水，因此這週五前將完成清洗水塔，並補償損失，每戶每天補助1度水費9點多元，視受影響天數補償。

今天協調會，包含社區代表與部分住戶到場表達用水影響並爭取補償，黃敬平表示，經1小時多的協調結論，新英里6個水質混濁的社區，台水公司這週五前完成清洗水塔、蓄水池，承擔衍生清理費用，同時，針對這次台水疏失減免水費補助住戶，補助標準為實際受影響天數，每戶每天補助1度水費9點多元。

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台水公司第二區管理處副處長吳文忠表示，近日新進同仁在進行消防栓例行性排水，穩定水質時，由於水開過大，壓力差關係，攪動消防栓配水管的管內雜質，造成輸送到社區水塔、蓄水池的儲水產生泥濁，儘管水質仍然安全，但台水公司責無旁貸，會緊急善後及補償損失，目前挾帶黃泥水的管內自來水都已排除，週五前會清好水塔，排除社區用水問題。

新英里長秦耀舜指出，週一下午1點路經環南路特力屋量販店後方，自來水公司進行消防栓排水作業，水質也都是呈現白濁狀態，現在只能先提醒里民，若要飲用自來水，須沉澱過濾後再飲用。

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