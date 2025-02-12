因應AI園區車流增加 竹北市勝利七、八街明起施工改單行道

竹北市勝利七街、勝利八街單行道實施後動線。（新竹縣政府提供）

2025/02/12 18:38

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣AI智慧園區四大廠商進駐後預期將衍生大量車流，縣府委託交通專業單位評估後，規劃竹北市勝利七街、勝利八街介於莊敬一路至莊敬北路之區段，將從現行的雙向通行改為單向行駛，明（13日）起進場施工、預計3月25日完成相關設施，即開始實施管制單向通行。

交通旅遊處指出，勝利七、八街介於莊敬一路至莊敬北路區段改為單向行駛後，豆子埔溪北岸勝利八街往西行駛、南岸勝利七街則往東行駛。該處及竹北市公所將配合調整相關交通管制措施與設施，施工期間路邊請勿停放車輛，遇雨順延，上下班時段不施作；同時，請車輛及用路人依交通維持及相關預告、警告或禁制指示標誌、標線行駛，以確保車行安全。

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竹北市勝利七、八街（莊敬一路~莊敬北路）改為單行道公告資訊：

（一）2月13日~2月27日進行莊敬北路（勝利七街~勝利八街，台大橋段）號誌新設及中央分隔島打除作業。

（二）2月17~2月24日莊敬北路雙向（十興路~光明六路一段）路邊取消停車格改為三車道，施工期間路邊請勿停放車輛。

（三）2月24日封閉勝利七街北側東往西車道，2月25日~3月4日辦理勝利七街改為往東單行道標線作業，預計3月4日竣事後，3月5日開放往東（莊敬北路）單向通行。

（四）3月3日封閉勝利八街南側西往東兩車道，3月4日~3月10日辦理勝利八街改為往西單行道標線作業。

（五）3月10日~3月21日辦理莊敬一路及智慧路標線改善。

（六）預計3月25日完成全案交通設施與相關管制工程，竣事後開始實施管制單向通行。＃

竹北市勝利七街、勝利八街施工期間道路封閉範圍。（新竹縣政府提供）

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