逾9萬圖書未還！中市圖喊話回娘家 漂流20年「甲龍」回來了

逾9萬圖書外借未還中市圖喊話回娘家，漂流20年的「甲龍」回來了。（中市圖提供）

2025/02/12 18:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市立圖書館目前有逾700萬藏書，但也有逾9萬冊圖書外借後逾期未還，配合更新逾期通知改由電子郵件及官方APP發送，中市圖趁機推出「逾期書回娘家」活動，鼓勵民眾還逾期書，2月底前還書即能解除停止借書限制也不罰款，結果催出20年前外借的圖書「甲龍」回家，當時借書的小學生已是社會新鮮人。

台中市立圖書館目前藏書逾700萬冊，已往若有預約圖書取書或逾期通知常以手機簡訊通知，基於保護讀者資訊安全，今年改採電子郵件、官方APP等方式發送。

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配合新通知政策調整，中市圖特別推出「逾期書回娘家」活動，民眾只要在2月底將家中的逾期書送回圖書館，就不會被系統停止借書權利，也不收取逾期罰款。

中市圖指出，這時推出逾期書回娘家活動主要考量因過年民眾多有大掃除習慣，或許可以清掃出被遺忘或「失蹤」圖書，鼓勵民眾拿回圖書館讓好書持績發揮服務循環。

中市圖指出，民眾借書逾期多因工作忙碌、出國等原因未即時還書，但多會盡快歸還，但仍有部份圖書「失散多年」，截至去年底逾期未歸還圖書計9萬多冊（佔館藏量1.5%），其中被外借最多尚未歸還的圖書是「正確的醫學常識」，已借書逾期30年。

中市圖指出，配合逾期書回娘家活動，陸續有圖書被拿來歸還，日前精武圖書館收到一本20年前在「清水鎮立圖書館時代」被外借的圖書「甲龍─恐龍公園」，當年借書的小學生如今已是社會新鮮人，讀者拿書回來歸還時指出，以前住在清水，常到清水圖書館借書，後來搬家到市區，今年春節大掃除時找到小時候借的圖書，也十分意外，趕緊拿到精武圖書館歸還。

精武分館館員對於外借20年的圖書能「回娘家」，也十分興奮，書況維持還算良好，已將「甲龍」送回清水圖書館，物歸原主。

中市圖指出，「逾期書回娘家」活動到2月28日，歡迎讀者能送回好書。

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