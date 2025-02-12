雨神同行連3天！「今晚明晨最大」 下波冷氣團時間曝

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

2025/02/12 18:25

〔記者吳亮儀／台北報導〕受鋒面、南方雲系和東北季風三重影響，今晚起到週五全台有雨！中央氣象署預報，今晚到明天清晨是這波降雨最明顯的時候，中南部及東北部、東南部地區有陣雨、且有較大雨勢發生機率；下週日（16日）有一波大陸冷氣團報到，幸好是偏乾冷的型態。

氣象署預報員曾昭誠表示，今天的降雨是因南方雲系北移和鋒面通過影響，明天起轉為東北季風和南方雲系影響，清晨基隆北海岸、東半部地區及各地山區有局部大雨發生的機率；週五（14日）降雨才稍微趨緩，但全台仍有局部短暫雨。

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「週六（15日）是未來一週最溫暖的一天，下週日又有冷空氣南下」，曾昭誠說，明天清晨到週五清晨溫度差不多，北部和宜蘭地區白天約16度到17度，中南部有18度到20度，週五、週六氣溫回升，各地白天可達20度以上，但下週日冷空氣南下，預估會達大陸冷氣團的強度。

曾昭誠指出，下週日報到的大陸冷氣團屬於偏乾冷的型態，降雨較少，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，並持續影響到下週三（19日），「最冷的時刻會在下週一或下週二清晨，北部和宜蘭地區低溫僅13度到14度，白天各地也在20度以下」。

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

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