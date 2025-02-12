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    元宵雨彈夜襲3縣市 13縣市強風特報

    中央氣象署針對南投縣、嘉義縣、高雄市發布大雨特報。（擷取自中央氣象署）

    中央氣象署針對南投縣、嘉義縣、高雄市發布大雨特報。（擷取自中央氣象署）

    2025/02/12 19:34

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署今天（12日）下午14點45分針對南投縣、嘉義縣、高雄市發布大雨特報；16點05分針對13縣市發布陸上強風特報，請民眾外出多加留意。

    氣象署指出，受南方雲系及鋒面影響，今天南投、嘉義及高雄山區有局部大雨發生機率，請注意

    大雨特報範圍包含，南投縣埔里鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉；嘉義縣竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉；高雄市六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區。

    氣象署指出，東北風明顯增強，明（13）日清晨桃園到台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖將有9到10級強陣風，基隆北海岸及金門也有較強陣風，鄰近海域併有大風浪，請特別注意；今（12日）晚起到明日清晨基隆北海岸、桃園到台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖將有8到9級強陣風，請注意。

    陸上強風特報範圍包括：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣

    東北風增強，氣象署今天針對13縣市發布陸上強風特報。（擷取自中央氣象署）

    東北風增強，氣象署今天針對13縣市發布陸上強風特報。（擷取自中央氣象署）

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