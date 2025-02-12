中壢新明市場使用35年結構劣化快 張善政拍板拆除重建

已使用35年的中壢新明市場結構劣化快，市長張善政12日拍板拆除重建。（資料照，記者謝武雄攝）

2025/02/12 18:27

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕已使用35年的中壢新明市場，因建築結構強度明顯退化，已有公共安全疑慮，市長張善政今（12）日主持市政會議時表示，將加速推動拆除重建計畫，期勉相關單位於年底前確認辦理方式。

桃市府經發局與都發局在市政會議上進行「中壢新明市場蛻變及未來」專題報告，經發局副局長耿彥偉表示，中壢新明市場改善包含明德路環境整頓及新明市場拆除2大部分，明德路環境改善工作在市府團隊努力下已見成效，未來將持續推動，而新明市場建築物自1990年完工迄今已使用35年，依去年耐震詳評報告，建築物劣化速度快，雖然還有20年使用年限，仍建議拆除重建，以維護公共安全，有關中繼市場、重建方式、現有公私部門進駐單位安置等議題，將透過市場會報平台進行跨局處協調研議。

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都發局長江南志表示，市場拆除重建開發模式，除BOT及公辦都更外，也可考慮結合市場商業與社會住宅等多元方案，都發局將就開發時程、效益等多元面向，綜合研析最適開發方式。

經發局另指出，新明市場周邊道路長期面臨環境髒亂及交通問題，市府自2023年起多次召開跨局處會議，研擬「桃園市新明市場周邊（明德路）市容景觀與交通改善計畫」，優先改善明德路路段，並以工程整頓為主、勸導取締為輔，自去年8月5日執行以來，已完成道路環境清理、滅鼠、路樹修剪、分隔島改善、路燈更新、植栽補植、道路標線補繪及交通設施設置等工程，並配合中秋節及台灣燈會妝點街景，同時整合各局處及中壢區公所，不定期進行環境整理與違規取締。

張善政聽取專題報告後表示，新明市場周邊環境及交通改善已獲得正面回響，相關局處持應繼續執行交通管理，維護市容秩序，鞏固改善成效，對於傳統市場占用道路、影響環境衛生及公共安全等情形，市府堅定改善的立場，將透過中繼市場等配套措施，協助攤商持續營業，以兼顧攤商權益與城市發展；至於新明市場建築物結構強度明顯退化，恐生公共安全疑慮，市府將加速推動拆除重建計畫，期勉相關單位於年底前確認辦理方式。

桃市府去年出手整頓中壢新明市場周邊環境。（資料照，記者李容萍攝）

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