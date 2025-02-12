員林台鐵派出所拜拜！公所擬拆除 開闢11米環狀道路+商圈

員林火車站前的台鐵派出所將被拆除，開闢成11米寬的站前道路。（記者顏宏駿攝）

2025/02/12 18:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕為改善員林火車站前的交通和商圈格局，員林市公所將把站前道路拓寬為11公尺寬道路，目前已協調台鐵局讓出站前派出所，委由縣府工務處拆除，再往北開闢L型聯外道路，在民權街北段轉彎匯接至中山路（路口正對光南書店）。透過站前道路和中山路連接，形成11公尺至15公尺的環狀大道，火車站前不再因道路狹窄而打結，加速乘客進出站上下車的時間。

該計畫由員林市公所提出，總工程費2億430萬元，分別由中央、縣府補助款及公所自籌負擔。公所表示，該畫內主要是台鐵公司的土地，2023年11月已完成土地改良物之查估，目前與台鐵辦理土地移轉程序中。因員林停車塔即將拆除，本月底相關的工程單位將進行首度的協調，協調會中也會針對此案的拆除作業進行討論，其中最關鍵的是未來員林派出所的去處。

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員林站前派出所隸屬台鐵的鐵路警察局，主要負責南彰化段鐵路相關警政業務，配有十多名警力及槍械及備勤室，未來員林派出所將移往何處，目前尚未定案。

員林市代理市長賴致富表示，站前道路拓寬是都市計畫內的道路，完成後可以有效改善市內交通。員林火車站對外的聯絡道，分別有東向（往黃金帝國）、北向（往立體停車塔）、南向道路，現有道路狹窄，旅客接送大都原路進、原路出，以致車流打結，影響到週邊的交通和商圈發展。

賴致富說，北向道路現為五公尺寬之單行道，無法紓解車潮。原都市計畫道路遲未開闢，以致成為公共設施保留地為台鐵公司管理，目前供作收費停車場，該計畫即利用台鐵公司土地捐贈予市公所後依都市計畫規定開闢成為11公尺道路。

賴致富指出，本計畫的道路為員林火車站前闢為11公尺道路，往北約100公尺，至民權街北段右轉，接至中山路，形成站前道路—民權街北段—中山路—站前廣場道路的O型迴圈，在這個迴圈內道路均逾11公尺，可以有效解決員林火車站周邊交通壅塞的問題，同時讓火車站商圈有全新的格局和面貌。

圖為員林火車站未來環狀路網的示意圖，淺藍色即為計畫道路。（翻攝自GOOGLE EARTH）

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