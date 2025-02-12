彰安國中美術班畢業展 彰化市立圖書館展出

彰安國中美術班畢展即日起到2月24日在彰化市立圖書館展出，本次展出100多件作品，勾勒青春的內心世界，值得細細品味。（圖學校提供）

2025/02/12 18:49

〔記者張聰秋／彰化報導〕國中生的世界會有什麼樣的模樣？彰安國中美術班第23屆畢業展「藝齋」即日起至2月24日於彰化市立圖書館展出。學生們透過畫筆，不僅展現內心想法，也對環境與文化的關懷有深刻表達。

這次畢展由師生合力策劃，展出超過百件作品，涵蓋國際環保議題、鄉土文化，甚至結合蛇年元素創作年畫。展品形式多樣，除了平面畫作，還有立體作品如彩繪皮雕椅、手作魔法小屋、彩繪宮廷扇等，充分展現學生的創意與多元技法。

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在老師與家長的支持下，學生們親自完成展覽的每個細節，從作品收集、拍攝、編排、校稿到開幕活動的規劃和主持，成果令人驚艷，校方誠邀大眾前來欣賞，感受年輕世代的無限創意。

彰安國中美術班自2000年創立，培育出無數藝術人才。校友黃俊傑老師便是其中代表，他擅長以筆觸描繪生活點滴，曾多次在國內外藝術獎項中脫穎而出，包括桃園國際水彩雙年展、奇美藝術獎、台灣銀行藝術季卓越獎及磺溪美展等，目前回到母校教學，傳承藝術熱情。

校長曹建文表示，畢業展是美術班學生三年學習的成果展現，這三年裡，學生不僅提升素描、彩繪、水墨等基礎技法，也透過多元課程如皮雕、藍曬圖、版畫、熱轉印等，拓展創作視野。這些累積讓學生在縣內與全國比賽中屢創佳績。

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