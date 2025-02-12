為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰安國中美術班畢業展 彰化市立圖書館展出

    彰安國中美術班畢展即日起到2月24日在彰化市立圖書館展出，本次展出100多件作品，勾勒青春的內心世界，值得細細品味。（圖學校提供）

    彰安國中美術班畢展即日起到2月24日在彰化市立圖書館展出，本次展出100多件作品，勾勒青春的內心世界，值得細細品味。（圖學校提供）

    2025/02/12 18:49

    〔記者張聰秋／彰化報導〕國中生的世界會有什麼樣的模樣？彰安國中美術班第23屆畢業展「藝齋」即日起至2月24日於彰化市立圖書館展出。學生們透過畫筆，不僅展現內心想法，也對環境與文化的關懷有深刻表達。

    這次畢展由師生合力策劃，展出超過百件作品，涵蓋國際環保議題、鄉土文化，甚至結合蛇年元素創作年畫。展品形式多樣，除了平面畫作，還有立體作品如彩繪皮雕椅、手作魔法小屋、彩繪宮廷扇等，充分展現學生的創意與多元技法。

    在老師與家長的支持下，學生們親自完成展覽的每個細節，從作品收集、拍攝、編排、校稿到開幕活動的規劃和主持，成果令人驚艷，校方誠邀大眾前來欣賞，感受年輕世代的無限創意。

    彰安國中美術班自2000年創立，培育出無數藝術人才。校友黃俊傑老師便是其中代表，他擅長以筆觸描繪生活點滴，曾多次在國內外藝術獎項中脫穎而出，包括桃園國際水彩雙年展、奇美藝術獎、台灣銀行藝術季卓越獎及磺溪美展等，目前回到母校教學，傳承藝術熱情。

    校長曹建文表示，畢業展是美術班學生三年學習的成果展現，這三年裡，學生不僅提升素描、彩繪、水墨等基礎技法，也透過多元課程如皮雕、藍曬圖、版畫、熱轉印等，拓展創作視野。這些累積讓學生在縣內與全國比賽中屢創佳績。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播