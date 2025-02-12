風雨無阻！「台版萬聖節」頂番鬧元宵 交通管制看過來

鹿港頂番鬧元宵，下午先由踩街先行登場，雖然下雨還是風雨無阻。（記者劉曉欣攝）

2025/02/12 18:02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕有「台灣版萬聖節」之稱的鹿港頂番婆鬧元宵，將於今天晚上熱情登場，雖然今天不是星期假日，加上寒流來襲又飄雨，還是有許多親子已做好萬全準備要前往體驗。鹿港警分局表示，今晚頂番派出所周邊將會封路，民眾必須改走替代道路。

鹿港鎮公所表示，近年來的「頂番鬧元宵」活動，都會準備鹿港元宵專屬提袋來發放，今年準備2000個，民眾領取之後，就可以提燈到店家說吉祥話領小禮物，再把小禮物放進提袋。

請繼續往下閱讀...

鹿港警分局表示，今晚交通管制將到晚間10點，以頂番派出所為中心，周邊道路進會進行封路，參加民眾請提早把車停好，再步行進入。如果是開車行經該路段，就要行駛替代道路，無論是從彰化市、和美鎮、鹿港鎮市區或是草港一帶來，警方都會管制交通，引導車流改道。

彰化家扶中心義賣古早燈籠為家扶兒募助學金，今晚也把握元宵節的最後機會，雖然今天從早就飄雨，家扶中心公關專員林滿麗已做好萬全準備，將主打塑膠燈籠，讓小朋友就算下雨提燈籠，燈籠也不會像紙燈籠會淋濕。

鹿港頂番婆聚落有「水龍頭故鄉」之稱，有百年傳統的「頂番鬧元宵」更是許多在地人最期盼的日子，近來連外地人也會到場參與盛會。

「頂番婆鬧元宵」早期是因為頂番婆地區小朋友點著蠟燭提燈籠，每當蠟燭點完了，就會跑到店家說句「添丁發財，燭仔一對來」來索取蠟燭，店家也欣然提供。後來燈籠改成燈泡，店家也改為發放小禮物，但提燈籠與吉祥話仍然保留，連頂番派出所都有參與發放小禮物的活動。

彰化縣鹿港「頂番鬧元宵」活動將封閉部分路段，用路人要改駛替代道路。（鹿港警分局提供）

彰化縣鹿港「頂番鬧元宵」活動將封閉部分路段，用路人要改駛替代道路。（鹿港警分局提供）

鹿港頂番鬧元宵，下午先由踩街先行登場，雖然下雨還是風雨無阻。（記者劉曉欣攝）

彰化家扶中心把握元宵節最後機會，義賣古早燈籠幫家扶兒募助學金。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法