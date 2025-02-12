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    手排車駕駛難覓！廠商嘆：10人有9人不會 網揭2原因

    廠商徵才時發現，「10位面試人員有9位不會開手排車」。示意圖。（資料照）

    廠商徵才時發現，「10位面試人員有9位不會開手排車」。示意圖。（資料照）

    2025/02/12 20:03

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕自排車的便利性，受到多數消費者青睞，尤其市區的擁擠交通下，讓更多人選擇自排車。一名網友好奇，聽到廠商抱怨會駕駛手排車的人越來越少，因此讓原PO相當困惑，「現在真的學開車的人，都不太學手排車了嗎？」貼文曝光，引起網友熱議。

    網友在臉書社團爆廢公社發文，現在學開車的人，是不是都不選擇學習開手排車了，原PO透露，有廠商在徵才時發現，來面試的「10位中有9位都是不會開手排車的」，不禁讓原PO十分困惑。

    貼文曝光，多數網友則認為，實用和便利性才是關鍵，「手排車如果在市區遇到塞車非常累」、「沒有特殊需求誰沒事會去開手排，現在市面上的車都自排」、「手排車才好玩啊，想來想去就剩在市區塞車很痛苦的缺點而已」、「現在手排車大概只剩貨車和車迷會開」、「開車就是要舒舒服服，誰還要一直踩離合忙死自己」。

    另外，也有網友指出，即使一開始就考手排車駕照，也不會選擇手排車，「現在市面上能買到的手排車已經很少了」、「我去年去駕訓班，整班五、六十個人，只有兩個學手排」、「別懷疑，即便有考也不見得會開」、「沒錯，當年我也是考手排，開車30年都是開自排，現在要我開手排，我也不會了」。

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