南投克明宮元宵獨特蓋神印補運儀式 吸引3000人參與

南投克明宮元宵節舉辦獨特的蓋神印補運儀式，吸引大批民眾參與。（記者張協昇攝）

2025/02/12 17:40

〔記者張協昇／南投報導〕今天是元宵節，相傳是三官大帝中主掌賜福的天官大帝聖誕，南投縣竹山鎮克明宮即為信眾舉行一項特殊的蓋神明印章補運祈福儀式，藉此幫信眾消災解厄，度過難關，並帶來福氣，吸引2、3000位民眾參與。

竹山克明宮主祀文衡聖帝（關聖帝君）、文昌帝君及觀世音菩薩，係集道儒釋於一身的宮廟，平日即提供信眾扶鸞問事及收驚等服務。克明宮主委楊非武表示，由於元宵節係「天官賜福日」，是消災補運最好日子，因此該宮在元宵節這一天傳承一項蓋神明印章補運祈福儀式，也稱為「度關」，亦即度過難關，廟方人員會先用淨水及淨香幫信眾衣服淨化，並於每件衣服蓋上神印，如果是為消災祈福會蓋上「五恩主印」，五恩主是指文衡聖帝關羽、孚佑帝君呂洞、精忠武穆王岳飛、九天司命真君張單及先天豁落靈官王善。

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楊非武指出，若是欲求功名參加各項考試順利， 或想要在工作上步步高升，則會蓋上「文昌帝君印」，蓋好神明印章的衣服，讓信眾帶回穿上後即能達到補運、改運作用，每年均有數千信眾參與。

南投克明宮元宵節舉辦蓋神印補運儀式，在信眾衣服蓋上「五恩主印」。（記者張協昇攝）

南投克明宮元宵節舉辦蓋神印補運儀式，等待蓋印信眾衣服擺滿大殿。（記者張協昇攝）

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