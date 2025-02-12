澎湖元宵金龜王亮相！山水金鑽龜重430兩破5千萬 鎖港金靈龜260兩

馬公山水上帝廟430兩金鑽龜王，市價超過5000萬元。（記者劉禹慶攝）

2025/02/12 18:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖元宵最具「份量」的黃金龜王今（12）日分別在山水上帝廟、鎖港北極殿亮相，山水金鑽龜重達430兩、鎖港金靈龜260兩，山水金龜經過數十年不斷「繁衍」，市價已超過8000餘萬元，國際金價強勢上揚，乞龜成為「貴族」遊戲。

去年馬公山水上帝廟425兩金鑽龜王，由滿福職人賓士旅遊車隊歐軒維3人，以6聖杯乞得；鎖港北極殿260兩金靈龜王，則由台南新營、經營能源公司練弘穎以5聖杯乞得。每年元宵節都到澎湖乞金龜的女星江泳錡，去年也以6聖杯乞得118兩花開富貴金靈龜，今年加碼奉還120兩，她已第3年連莊，今年目標放在金鑽龜王。

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滿福職人賓士旅遊車隊今加心願5兩，以項鍊懸掛加在金鑽龜身上，金鑽龜單一主體由425兩增到430兩，獨居澎湖單一個體黃金龜王寶座，以目前金價計算，已超過5000萬元。馬公鎖港北極殿金靈龜王得主則加心願10兩歸還，以現金交付，維持260兩。

受鋒面接近影響，澎湖降雨不斷，部分廟宇擔心影響活動，15、16日又是週末假期，活動延後2天，由3天增為5天，其中，外垵漁船連續3天燈火不滅，12、13日取消，順延到14、15、16日3天，創下史上第一次紀錄。白沙赤崁龍德宮金首獎海力士皮卡車抽獎，也由14日順延到16日晚間抽出。

馬公鎖港金靈龜王維持260兩重量。（記者劉禹慶攝）

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