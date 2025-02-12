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    赴日旅遊「省小錢」大失血 黃豪平分享：多花點錢創造更大回報

    藝人黃豪平分享在日本為了省錢，反而花更多的經歷。（資料照）

    藝人黃豪平分享在日本為了省錢，反而花更多的經歷。（資料照）

    2025/02/12 23:51

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕出國旅遊「能省則省」是許多人安排行程的原則，但藝人黃豪平近期坦言，「去日本的第一晚，我省了幾百元，卻多花了兩千元。」他因此感嘆，「不要為了小損失斤斤計較，要把既有的支出創造最大的價值。」

    黃豪平於臉書粉專提到，自己日前跟女友在機場走散了，「原因很荒謬，反正就是因為我不想多花幾百塊選位。」所以才導致報到之後，自己和女友的座位被隔了好幾排，而2人在下飛機時，也被空服員引導從不同的機艙口出來。

    同時，黃豪平也補充，女友在下飛機之前，剛好把手機拿給自己開通網路，「因為她手上沒有手機，我也怎麼樣都找不到她。」黃豪平表示，這一走散找不著彼此，就在機場耗了1個多小時，等到找到彼此之後，已經沒有便宜的電車可以到市區，「在深夜弄得身心俱疲的我們硬是搭了計程車。」

    最後，黃豪平呼籲，「有了比較敢花錢的心態與能力後，才發現有時候多花一點錢，省下的時間可以為你創造更大的回報，甚至能讓原本投下去的錢瞬間變得更有價值。」更提到，「今年的目標：不要為了小損失斤斤計較，要把既有的支出創造最大的價值。」

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