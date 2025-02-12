1500盞持續點亮 虎山森林燈會延展至週日

仁德成功里的虎山森林燈會，因迴響熱烈，活動延續至16日。（鄭晴而提供）

2025/02/12 20:37

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區成功里首度舉辦「虎山森林燈會」，一口氣佈置了1500盞，上週五絢爛登場，深受親子喜愛，佳評如潮，因此地方決定今晚元宵節之後仍將持續點亮，活動展至本月16日，歡迎民眾參觀。

燈會在成功里的台糖虎山林場舉行，規劃範圍逾4公頃，系列活動集中於本月7、8、9日等3天，各地人潮湧至，相當熱鬧。

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成功里長鄭晴而表示，原本規劃燈海啟亮至元宵夜，由於活動大受歡迎，決定延到16日，增加1個週休假期，民眾要把握機會，但注意安全，並叮嚀隨行的小朋友不可觸碰電線，避免危險。

鄭晴而說，首度登場的森林燈會，由社區自辦，感謝民進黨立委王定宇、陳亭妃爭取經費與借用場地，議員吳禹寰也幫忙取得補助，順利催生活動。

鄭晴而提到，當地國小、幼兒園的學子協助彩繪上千盞燈籠，而附近宮廟更全力幫忙活動事宜；首度舉辦難免有不盡完美之處，希望各界體諒。

鄭晴而強調，點亮成功系列的森林燈會迴響熱烈，將再籌募經費，並集結地方各界的資源與能量，明年接續辦理。

仁德成功里的虎山森林燈會，因迴響熱烈，活動延續至16日。（鄭晴而提供）

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