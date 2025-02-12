主任檢察官當「監工」！ 中檢擴遷建工程獲優良工地特優獎

2025/02/12 19:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕高等檢察署台中檢察分署與台中地檢署目前正在建設新辦公大樓（又稱擴遷建工程），在台中市眾多新建工程中，本月榮獲營建工程優良工地選拔「特優」獎！這項工程由台中地檢署檢察長張介欽率領工程督導小組，對工程品質管理均有嚴格要求，主任檢察官洪國朝等人更扮演類似監工的角色，且極為重視工安安全。

中檢指出，台中市環保局為鼓勵各項營建工程，以科技方式即時掌握污染源，以改善環境品質，維護市民健康，今年舉辦營建工程優良工地選拔，中檢的擴遷建工程，因設置先進科技設備、感測器，運用AI 技術有效防制施工期間的揚塵等空氣污染問題，達成智慧工地的目標而獲選「特優」獎，於昨天（11日）在中市政府頒獎。

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這項工程去年（2024年）3月動土，由成中恆營造股份有限公司負責興建，台灣世曦工程顧問股份有限公司擔任專案管理及監造廠商，中檢指派主任檢察官洪國朝、檢察事務官李嘉晃檢察事務官、科長曾蔚麒參與各項會議，與施工團隊直接溝通，提出實際使用需求，針對設計疑義、介面整合、安衛環保、稽查陳情等議題嚴格追蹤、控管，亦即類似監工的角色。

中檢強調，該工地位處學校、古蹟、住宅密集區，採取「工地智慧化」諸多措施，在空氣污染防制方面，採用了戶外大型空氣清淨機及雲端智能灑水噴霧系統，系統透過即時監控空氣品質，粉塵濃度達到一定濃度，自動啟動灑水裝置，有效抑制揚塵，並設置噪音監測，以減少對周邊居民的影響，在水資源利用方面，積極推動地下水資源回收再利用，透過建置地下水沉沙池及過濾設備，將施工廢水淨化後再用於灑水降塵，不僅節約工地自來水用水，也減少對環境的負擔。

另外，這個工地周圍還安裝建物沉陷點監測儀、傾斜儀、水位計及傾斜管等安全觀測設備，即時監控地表沉陷、建築物傾斜及地下水位變化等情況，工安（職業安全衛生）更是重點，各分項工程都設置安衛檢查點，嚴格把關工地安全，進出工地採人臉辨識系統，對於施工人員均實施酒測，因而被評選為台中市營建工程優良工地「特優」獎。

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