平溪天燈節今晚曬浪漫 12呎雙蛇主燈「愛心相吻」搶先看

兩座蛇主燈互相面對面，即將親吻的模樣吸引眾人圍拍。（記者陳奕劭攝）

2025/02/12 17:37

〔記者陳奕劭／新北報導〕今天是元宵節，新北市平溪天燈節在十分廣場施放天燈，「12呎粉紅蛇與金蛇雙蛇主燈」首度亮相，外號「天燈國寶」的製作者胡民樹分享，雙蛇主燈相吻形成愛心，寓意天下有情人終成眷屬，天燈製作不易，盼大家以藝術品眼光看待。

慶祝蛇年元宵節與西洋情人節，平溪天燈節招牌「12呎粉紅蛇與金蛇雙蛇主燈」今天下午搶先亮相，工作團隊一一將兩座蛇主燈吹氣、塑型，吸引許多人搶鮮拍攝，大讚兩隻蛇真的會動，生動的模樣相當可愛。

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胡民樹說，他設計粉紅蛇與金蛇面對面親吻，形成愛心的形狀，寓意是祝福天下有情人終成眷屬。每座主燈製作不易，需要使用上千張紙一一貼合，還需要設計造型、上色，確保天燈能如期升空，耗費他不少心血，盼大家以藝術品眼光看待主燈。

胡民樹說，台灣燈會主燈要價約1000萬元，而且不用升空，但一座蛇主燈要價僅約20萬，製作過程辛苦，兩者價值相差太大，期盼政府善待藝術工作者、更重視藝術價值。

雙蛇主燈相吻形成愛心，寓意天下有情人終成眷屬。（記者陳奕劭攝）

招牌「12呎粉紅蛇與金蛇雙蛇主燈」在觀眾面前首度亮相，吸引眾人圍拍。（記者陳奕劭攝）

「12呎粉紅蛇與金蛇雙蛇主燈」搶先亮相，工作團隊做最後整理。（記者陳奕劭攝）

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