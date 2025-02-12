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    學測爭議題處理結果公布 大考中心：各科答案維持不變

    大考中心今天公布學測爭議題目處理結果。（資料照）

    大考中心今天公布學測爭議題目處理結果。（資料照）

    2025/02/12 17:33

    〔記者楊綿傑／台北報導〕大考中心今天公佈114學測相關爭議題目處理決定，最終各考科選擇題、選填題答案確定維持不變，所有答案皆公告於大考中心官網

    學測共考自然、數A、國綜、國寫、英文、數B、社會等科，昨日公布非選題的評分標準。大考中心表示，各考科選擇（填）題參考答案，已分別於1月19、20、21日在公布，並於今日確定。而在受理試題或答案之反映意見的期限內，共收到80件來函，均已將說明公告

    其中被列為爭議考題的自然考科第十五題，內容考近百年全球前五大地震，但題目將日本311大地震發生年份誤植為2010年，實際上是2011年，引發考生討論，不過當時補教老師研判並不影響作答。

    大考中心說明，該題旨在測驗考生能否判斷有關板塊邊界類型與大地震發生位置的關聯性，作答主要依據圖中所呈現的震央位置，以及箭頭線段所代表的板塊間運動方向，因此，誤植日本311地震發生的時間和規模，並不影響作答，故維持原參考答案，不影響計分。

    不過大考中心也提到，對於圖片部分數據誤植，實感抱歉，為不影響後續學生學習，將修正公告版試題，也將以此為鑑，日後加強檢視試題內容所附之圖表。

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