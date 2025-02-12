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    不是只有機場！ 日本千葉縣成田市長桃園趣談觀光文化

    日本千葉縣成田市市長小泉一成12日於桃園市立圖書館總館，以主題「魅力成田—成田市觀光文化及國際交流簡介」進行演說。（桃市府提供）

    日本千葉縣成田市市長小泉一成12日於桃園市立圖書館總館，以主題「魅力成田—成田市觀光文化及國際交流簡介」進行演說。（桃市府提供）

    2025/02/12 17:55

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕日本千葉縣成田市市長小泉一成今（12）日下午於桃園市立圖書館總館，以主題「魅力成田—成田市觀光文化及國際交流簡介」進行演說，桃園市副市長王明鉅出席時表示，今日是2025台灣燈會在桃園開幕日，很榮幸在小泉一成出席燈會之際，邀請他透過講座的方式，親自解說成田市的觀光及文化魅力，讓市民及與會觀眾更加認識桃園的友好城市。

    王明鉅表示，市府在2023年11月至2024年4月間，曾在總圖辦理10場「從桃園看世界」駐台代表講座，邀請橫跨歐亞及大洋洲國家的駐台代表分享各國人文風情，增進市民的國際觀，獲得熱烈迴響，而桃園市與成田市發展背景相似，皆為國際機場所在城市，並以此為契機於2016年締結為友好城市，9年來各項交流不曾間斷，此次特別藉台灣燈會盛事邀請各國訪賓前來參訪之際，把台日2個最大的國際機場城市連結起來，增進台日友誼發展，也相信前來參加台灣燈會的國際貴賓們，都會感到不虛此行。

    小泉一成表示，9年前將成田市傳統山車運來桃園參加2016台灣燈會的美好回憶，至今仍躍然眼前，很高興今年再訪桃園並參加2025台灣燈會，也很高興能夠以演講的形式，和鄰居一般的桃園市民朋友介紹成田市的魅力所在，除了為人熟知的成田國際機場，成田市其實擁有許多值得造訪的景點和活動，如成田山新勝寺及表參道等歷史古蹟，以及成田祇園祭、成田傳統藝能祭等傳統祭典，希望到訪的外國旅客在搭機離開前，能夠在成田市住上一晚，深度感受日本文化及成田的城市魅力。

    日本千葉縣成田市市長小泉一成（左3）12日於桃園市立圖書館總館，以主題「魅力成田—成田市觀光文化及國際交流簡介」進行演說，左4為桃園市副市長王明鉅。（桃市府提供）

    日本千葉縣成田市市長小泉一成（左3）12日於桃園市立圖書館總館，以主題「魅力成田—成田市觀光文化及國際交流簡介」進行演說，左4為桃園市副市長王明鉅。（桃市府提供）

    日本千葉縣成田市市長小泉一成12日於桃園市立圖書館總館，以主題「魅力成田—成田市觀光文化及國際交流簡介」進行演說。（桃市府提供）

    日本千葉縣成田市市長小泉一成12日於桃園市立圖書館總館，以主題「魅力成田—成田市觀光文化及國際交流簡介」進行演說。（桃市府提供）

    日本千葉縣成田市市長小泉一成（左）12日於桃園市立圖書館總館，以主題「魅力成田—成田市觀光文化及國際交流簡介」進行演說，右為桃園市副市長王明鉅。（桃市府提供）

    日本千葉縣成田市市長小泉一成（左）12日於桃園市立圖書館總館，以主題「魅力成田—成田市觀光文化及國際交流簡介」進行演說，右為桃園市副市長王明鉅。（桃市府提供）

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