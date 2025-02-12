平埔族群正名 原民會：平埔原住民族群身分法最慢10月通過

行政院原民會主委曾智勇對平埔族取得原住民身分，表示將爭取立法院在今年通過法案。（記者楊金城攝）

2025/02/12 17:30

〔記者楊金城／台南報導〕2022年憲法法庭宣判「原住民身分法」違憲，最遲要在今年10月28日前完成修法或另立特別法。行政院原住民族委員會研擬專法「平埔原住民族群身分法」，爭取納入原住民身分。

行政院原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur 今天（12日）指出，已將「平埔原住民族群身分法」草案送至行政院會，希望努力在立法院本次會期通過此法案，最遲在10月審查通過，讓平埔族群取得原住民身分。

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曾智勇今天出席台南佳里北頭洋平埔聚落綜合服務中心動土典禮，他說，今年是平埔族很重要的一年，希望今年讓平埔族人取得原住民身分，今年就會取得，這次立法院會期就會努力。

平埔族正名運動在2022年憲法法庭宣判「原住民身分法」違憲後，取得重大進展，依法在3年內（2025年10月28日前）完成修法或另立特別法，今年是期限第3年。

立委郭國文指出，平埔族正名運動今年到了最重要時刻，讓平埔族群取得原住民、文化權認定的法案，中央原民會一定要和各地平埔族親討論好法案版本。

台南市原民會主委白惠蘭表示，台南市是唯一將平埔西拉雅族列入市定民族的縣市，並提供「熟」、族群別的戶口註記，積極推動平埔原住民的認定和文化傳承，也有族親建議中央不要另立身分專法，只要將原住民身分法修法即可，南市府將意見提供中央參考。

行政院原民會主委曾智勇（前右二）今天出席台南佳里北頭洋平埔聚落綜合服務中心動土典禮。（記者楊金城攝）

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