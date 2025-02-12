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    首頁　>　生活

    元宵求好運！彰化田尾百人攻炮城 鄉長也喊好好玩

    歡慶元宵，彰化田尾福田社區舉辦攻炮城活動，吸引上百位大小村民來攻好運。（民眾提供）

    歡慶元宵，彰化田尾福田社區舉辦攻炮城活動，吸引上百位大小村民來攻好運。（民眾提供）

    2025/02/12 17:20

    〔記者陳冠備／彰化報導〕農曆正月十五元宵節，又稱上元節，是一年中求財、補財庫的最佳時機之一，彰化縣田尾鄉福田社區舉辦攻炮城活動，吸引上百民眾報名，爭先把鞭炮丟進小小炮門口，求得新年鴻運當頭，田尾鄉長許淑美也來體驗，雖然沒丟進，但直呼好好玩。

    為歡慶元宵，田尾鄉福田村舉辦攻炮城活動，三座炮城掛在5公尺高的竹竿上，吸引上百位大小村民來攻好運，田尾鄉長許淑美也來體驗，可惜嘗試多次都沒能丟進炮塔。許淑美說，第一次玩攻炮城，沒想到這麼好玩，讓不少人重溫傳統節慶氛圍。

    中了！中了！蕭姓民眾說，從小到大第一次玩攻炮城，可是要把鞭炮丟進小小的炮門口有一定難度，沒想到嘴巴一直念著「很難丟！很難丟！」結果就丟進去了，覺得超幸運，希望今年好運常在，等等要去買樂透。

    福田村長陳壯飛表示，相傳攻炮城投擲鞭炮，是為來驅趕瘟神，但這項傳統逐漸式微，為此特別舉辦這次活動，利用剩餘春聯自製三座炮城，並在地方信仰順天宮廟埕前的空曠場地舉行，同時提前聯繫消防救護單位，確保活動最安全下舉行，現場很多村民都是第一次玩攻炮城，不管有沒有丟進去，大家一起開心過節，玩得不亦樂乎。

    無獨有偶，二水「跑水媽」安德宮舉行上元天官大帝賜福補運法會，有別吃湯圓傳統，改贈信徒平安龜米糕，保佑大家年年增長，歲歲平安。

    二水安德宮主委呂益安表示，一年有分上元節（農曆正月十五）、中元節（農曆七月十五）跟下元節（農曆十月十五），其中上元跟下元是補運、補財庫最佳時機，民眾為求好運整年，利用元宵節來補運，安德宮承辦上元天官大帝賜福補運法會多年，每年此時提供疏文，也準備平安龜米糕讓信徒「吃平安」。

    炮城掛在5公尺高的竹竿上，民眾要把鞭炮丟進小小炮門口有一定難度。（民眾提供）

    炮城掛在5公尺高的竹竿上，民眾要把鞭炮丟進小小炮門口有一定難度。（民眾提供）

    炮城被丟進鞭炮後順利點燃其他鞭炮，火光四射讓大家玩得不亦樂乎。（民眾提供）

    炮城被丟進鞭炮後順利點燃其他鞭炮，火光四射讓大家玩得不亦樂乎。（民眾提供）

    福田村長陳壯飛（中）表示，利用剩餘春聯自製三座炮城，同時提前聯繫消防救護單位，確保活動最安全下舉行，不管有沒有丟進去，大家一起開心過節最重要。（記者陳冠備攝）

    福田村長陳壯飛（中）表示，利用剩餘春聯自製三座炮城，同時提前聯繫消防救護單位，確保活動最安全下舉行，不管有沒有丟進去，大家一起開心過節最重要。（記者陳冠備攝）

    田尾鄉長許淑美有來體驗攻炮城，直呼好好玩。（民眾提供）

    田尾鄉長許淑美有來體驗攻炮城，直呼好好玩。（民眾提供）

    二水安德宮舉行上元天官大帝賜福補運法會，送信徒平安龜米糕，保佑大家年年增長，歲歲平安。（記者陳冠備攝）

    二水安德宮舉行上元天官大帝賜福補運法會，送信徒平安龜米糕，保佑大家年年增長，歲歲平安。（記者陳冠備攝）

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