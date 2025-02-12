新北中和2歲女童逾期未預防接種 社會局整合警、衛尋獲母女

新北市警察局婦幼隊偵查佐最後找到小芳（化名）母女 並帶回婦幼隊做筆錄，確保小芳的安全。（新北市社會局提供）

2025/02/12 17:09

〔記者羅國嘉／新北報導〕年僅2歲的小芳（化名）因逾期未完成幼兒預防接種，加上母親因涉刑事案件遭通緝、四處躲藏，致使小芳的健康與安全難以掌握。為確保女童安危，新北市政府啟動「查找行方不明兒少關懷行動」，整合社會局、警察局與衛生局等單位，展開跨局處合作，最終於農曆年前在租屋處成功尋獲母女，並確保小芳獲得妥善照顧。

社會局長李美珍指出，據悉小芳為非婚生子女，由母親單獨監護，原是中和社福中心關懷對象，但自去年中旬失去聯繫。隨後，中和衛生所因發現小芳未按時接種疫苗，通報社會局。經過多次查訪無果後，社會局將小芳提報專案列管，並由警察局婦幼隊比照刑事案件進行偵查追蹤。

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李美珍表示，婦幼隊隊員透過社群平台展開追蹤，於去年12月成功與小芳的母親進行視訊連線，確認小芳平安無事。然而，小芳的母親因通緝在案，拒絕透露現居地。婦幼隊隨即鎖定可能出沒地點展開守候，終於在農曆年前尋獲小芳母女，並帶回偵訊處理。

李美珍說，市府針對逾期未完成預防接種、逕為出生登記、未入全民健保逾一年、未依法入學的脆弱兒少家庭，皆會主動查訪，並視情況啟動「查找行方不明兒少關懷行動」專案。專案啟動後，將由警政單位協助查找，並在尋獲後由相關單位提供必要協助，確保兒少獲得適當照顧。市府未來將持續強化跨局處合作機制，提升兒少保護網絡的完整性，確保每位兒少都能在安全、健康的環境中成長。

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