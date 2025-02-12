新屋水流橋年久失修、逢雨就淹 先疏浚再評估改建

過去新屋溪暴漲，直接將水流橋橋面覆蓋，阻斷居民通行。（新屋區公所提供）

2025/02/12 17:07

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市新屋區翁林古厝旁的長8公尺、寬至少6公尺的水流橋使用50餘年，地處低窪，新屋區石磊里民眾反映，每逢豪雨來襲，新屋溪水就溢上橋面，護欄生鏽破損，立委涂權吉服務處日前會同市議員陳睿生服務處與市府相關單位會勘，水務局會在5月1日汛期前疏浚河川，再由新屋區公所評估橋梁改建。

水務局正工程司張耀昌說，橋墩處易卡樹枝、垃圾堵塞溪水，今年汛期前會疏浚新屋溪，整理河道，提高防護能力。

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新屋區公所工務課長姜義泓說，橋的護欄鏽蝕到剩下外殼，每年維護效果有限，公所年度橋梁修繕僅800萬元，會在經費許可下進行改建評估。

水流橋兩端道路連接三民路2段82巷，石磊里長鍾桂梅說，在地居民上班、去市區，多經過此路，有一年大雨，新屋溪暴漲，溪水覆蓋橋面，阻斷居民通行，麻煩且危險，盼能改善。

陳睿生說，民眾騎車經水流橋若不慎打滑、摔車，因護欄失去保護作用，導致民眾跌落，後果不堪設想，盼市府、公所等單位重視，定期清淤，評估橋梁改建，保障民眾安全。

水流橋長8公尺、寬至少6公尺，使用50餘年，地處低窪，逢大雨就淹。（桃園市議員陳睿生服務處提供）

水流橋護欄生鏽破損嚴重，幾乎剩下外殼。（桃園市議員陳睿生服務處提供）

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