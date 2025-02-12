為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新屋水流橋年久失修、逢雨就淹 先疏浚再評估改建

    過去新屋溪暴漲，直接將水流橋橋面覆蓋，阻斷居民通行。（新屋區公所提供）

    過去新屋溪暴漲，直接將水流橋橋面覆蓋，阻斷居民通行。（新屋區公所提供）

    2025/02/12 17:07

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市新屋區翁林古厝旁的長8公尺、寬至少6公尺的水流橋使用50餘年，地處低窪，新屋區石磊里民眾反映，每逢豪雨來襲，新屋溪水就溢上橋面，護欄生鏽破損，立委涂權吉服務處日前會同市議員陳睿生服務處與市府相關單位會勘，水務局會在5月1日汛期前疏浚河川，再由新屋區公所評估橋梁改建。

    水務局正工程司張耀昌說，橋墩處易卡樹枝、垃圾堵塞溪水，今年汛期前會疏浚新屋溪，整理河道，提高防護能力。

    新屋區公所工務課長姜義泓說，橋的護欄鏽蝕到剩下外殼，每年維護效果有限，公所年度橋梁修繕僅800萬元，會在經費許可下進行改建評估。

    水流橋兩端道路連接三民路2段82巷，石磊里長鍾桂梅說，在地居民上班、去市區，多經過此路，有一年大雨，新屋溪暴漲，溪水覆蓋橋面，阻斷居民通行，麻煩且危險，盼能改善。

    陳睿生說，民眾騎車經水流橋若不慎打滑、摔車，因護欄失去保護作用，導致民眾跌落，後果不堪設想，盼市府、公所等單位重視，定期清淤，評估橋梁改建，保障民眾安全。

    水流橋長8公尺、寬至少6公尺，使用50餘年，地處低窪，逢大雨就淹。（桃園市議員陳睿生服務處提供）

    水流橋長8公尺、寬至少6公尺，使用50餘年，地處低窪，逢大雨就淹。（桃園市議員陳睿生服務處提供）

    水流橋護欄生鏽破損嚴重，幾乎剩下外殼。（桃園市議員陳睿生服務處提供）

    水流橋護欄生鏽破損嚴重，幾乎剩下外殼。（桃園市議員陳睿生服務處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播