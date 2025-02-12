雲林「吃飯擔」 上萬民眾冒雨「呷平安」

雲林縣長張麗善、鎮安宮主委章金樹、立委劉建國、張嘉郡、丁學忠、雲林縣議長黃凱、東勢鄉長張健福、褒忠鄉長陳建名等人一同擔飯擔。（記者李文德攝）

2025/02/12 17:00

〔記者李文德／雲林報導〕國內元宵三大民俗廟會活動「馬鳴山五年千歲吃飯擔」，今（12 ）日下午在雲林縣東勢鄉月眉村月興宮旁農田登場，輪值的月眉村全村近2000人總動員，準備油飯、炒米粉、貢丸湯，更烤鱷魚讓大家「呷平安」。雖然下午雨勢不斷，卻淋不熄熱情，吸引上萬人參加，場面壯觀。

馬鳴山鎮安宮主祀五年千歲十二王爺，信仰圈橫跨褒忠及東勢鄉，每年元宵節都會出巡遶境5股14庄，祈求消災解厄。村民為感念神恩都會準備飯擔，給陣頭或隨香信眾吃平安，而輪值的月眉村10年才值年一次，全村總動員以辦喜事心情籌備，近2000人準備2800斗油飯、炒米粉、羊肉湯等，更有人準備60斤烤鱷魚、120公斤烤豬，美食琳瑯滿目，讓人食指大動。

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今天中午過後就有不少人已到達活動會場，下午近3點遶境隊伍抵達，雲林縣長張麗善、鎮安宮主委章金樹、立委劉建國、張嘉郡、丁學忠、東勢鄉長張健福、褒忠鄉長陳建名等人一同擔飯擔進場，接著和民眾倒數5秒大喊「開動」，大家盛裝佳餚，在田中央、旁邊或坐或站享用，吃得津津有味，雖然天空灰濛濛，雨勢不斷，卻淋不濕眾人熱情。

「逢雨很難得」當地民眾表示，近10年來吃飯擔期間只有2次遇到下雨，但「遇水則發」，是難得的景象；章金樹表示，月眉村民們遇到下雨也不怕困難，全心全意投入「吃飯擔」活動，就是要讓此習俗盡善盡美，精神可嘉令人感動。

劉建國表示，「吃飯擔」是國內元宵盛事，當地子弟也都趁此時回鄉，雖雨勢不斷但上萬人仍守在現場，可見此文化韌性，是雲林人的虔誠心意，也祈求台灣更安定，「國會更加正常」。

張麗善表示，「吃飯擔」便是「吃平安」，活動褒忠、東勢鄉內5股14庄輪流舉辦，傳承五年千歲及吃飯擔信仰文化，有效彰顯地方文化特色。

「馬鳴山五年千歲吃飯擔」今下午舉行，一行人擔著飯擔準備進場開動。（記者李文德攝）

「馬鳴山五年千歲吃飯擔」今下午舉行，上萬名熱情民眾不畏雨勢不停，齊聚「呷平安」。（記者李文德攝）

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