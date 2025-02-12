屏東天旨保龍宮連年做公益 元宵摸彩人人有獎

新園天旨保龍宮今天將舉辦「元宵慶典猜燈謎活動」。（宮方提供）

2025/02/12 16:49

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東新園鄉鹽埔庄頭的天旨保龍宮熱心公益，連年參與屏東縣政府送暖活動，今年是屏東近年罕見的冷冬，為在寒冷時刻溫暖人心，今年元宵晚會籌辦摸彩活動且人人有獎。

天旨保龍宮成立已約10年，宮方盼對社會做公益，捐助弱勢家庭，已連續7年均獲屏東縣政府社會處邀約辦理寒冬送暖、贈送平安麵線等活動，主委黃佳祥帶領宮廟團隊出錢出力、熱心助人，辦理活動同時還有免費X光檢驗、理髮、送慰問金、平安麵線、海鮮及魚鬆、社區團體舞蹈表演等，鄉親反映良好、互動非常溫馨。

請繼續往下閱讀...

天旨保龍宮轎班文化促進會理事長黃佳祥說，今年將舉辦元宵慶典猜燈謎活動，且廟方希望是皆大歡喜，限量彩券每人限購1張，採現場排隊，不接受預約，共準備大獎機車4台、65吋電視2台及iphone、腳踏車100台、洗衣機及家電等豐富彩品共計1324個品項，每張300元，有買到券的人人都有獎，在晚間7點前投入票箱就能參加摸彩。

為免參加者向隅，沒買到彩券者，還有搏杯乞值年生肖小龍（連續獲得三聖杯即取得、12尾小龍搏完即停，還有麵製大目鮪魚、黑鮪魚、旗魚等到晚間8時止獲得最高杯者取得，此外，宮方還邀請善男信女來打卡，凡今天於本宮打卡者即可獲得LED金牛小燈籠1只，至2500份發完為止，現場還有在地團體表演，並有猜燈謎節目，於晚間6點至7點眾善信大德亦能猜燈謎拿獎品；宮方也強調，摸彩品市價皆高於彩券面額且中獎率100％；凡中獎者經主持人唱名3次未領獎者視為放棄。

新園天旨保龍宮今天將舉辦「元宵慶典猜燈謎活動」。（宮方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法