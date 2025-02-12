用鏡頭紀錄阿里山逾30年 黃源明獲頒「台灣觀光之友」

「阿里山達人」黃源明（右）獲交通部觀光署「台灣觀光之友」，於台北圓山大飯店接受表揚。（阿管處提供）

2025/02/12 16:39

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台灣「最高」學校、嘉義縣阿里山鄉香林國小退休老師黃源明，30多來用鏡頭紀錄阿里山風景，也擔任阿里山國家風景區管理處導覽志工，以及阿里山林業鐵路賞櫻、賞楓主題列車解說講師，讓更多人認識、親近阿里山，獲交通部觀光署「台灣觀光之友」，10日於台北圓山大飯店接受表揚。

被譽為「阿里山達人」、「櫻花達人」的黃源明，1987年主動請調到全台海拔最高的香林國小任教，展開其用鏡頭紀錄阿里山風華的日子，即使2017年退休後，依舊維持這項使命，已在阿里山地區深耕超過30年。

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熱愛攝影並樂於分享的黃源明，1996年獨力架設「漫步在雲端的阿里山」網站，透過網際網路分享阿里山的美麗與哀愁，並將攝影導入教學，搏得阿里山上攝影教育家美名，透過黃源明的網站，不只可以欣賞阿里山的季節限定美景，歷年來的各種天災地變，包括921地震、賀伯、桃芝及莫拉克颱風等重創阿里山區的畫面，都可在網站中見證歲月留下的痕跡和過往。

黃源明透過第一手美景照片，與粉絲線上分享阿里山花季的即時花況、阿里山的雲海、日落晚霞、林業鐵路等優美景緻，讓許多看到照片的朋友心動，紛紛前往阿里山爭先目睹美景，以無痕山林的旅遊概念，來推廣遊客愛護這片美麗的山林，目前「漫步在雲端的阿里山」有15萬多人追蹤，對阿里山觀光助益很大，獲得「台灣觀光之友」可說實至名歸。

阿里山國家風景區管理處長黃勢芳強調，透過黃源明的分享，讓更多國內外遊客來此深度旅遊，體驗在地豐富人文風情、觀光資源及四季美景，讓阿里山在國際觀光旅遊市場繼續打響名號。

用鏡頭紀錄阿里山逾30年的黃源明。（阿管處提供）

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