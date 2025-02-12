竹縣新埔花燈踩街迎天穿2/16見 竹編主燈「爺蛇」亮相

新竹縣燈會主燈「爺蛇」以蛇的蜿蜒姿態為靈感，透過精湛的竹編技藝塑造出流暢的身軀，象徵生命生生不息的力量。（記者廖雪茹攝）

2025/02/12 16:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣「金蛇納福遊新埔 花燈踩街迎天穿」蛇年燈會，即將在這個星期六、日登場，竹編主燈「爺蛇」正式亮相，15日將由前夜祭音樂會暖場，16日千人健走之後萬人花燈踩街，超過50支融合傳統與創意的花燈隊伍，將在街頭串連成五光十色的流動燈海，新埔鎮長陳英樓表示，北天燈、南烽炮，邀請全國各地好朋友來新埔欣賞「會走的花燈」。

新埔鎮公所獲縣府及爭取客委會補助，辦理新竹縣燈會活動，記者會今（12日）由飛雁舞蹈團演出《金蛇迎燈慶歡騰》暖身，在地客語薪傳師以客語說唱方式，介紹熱鬧的花燈踩街迎天穿。陳英樓和貴賓們啟動儀式，騎乘三輪車預告週日的精彩內容。

請繼續往下閱讀...

陳英樓表示，客家有句話「有做無做，尞到天穿過」，意指天穿節過後，新年才算真正結束。今年燈會以「創意、復古」為主題，邀請地景藝術家陳依慧，以「永續竹藝，蛇耀未來」為概念，運用在地竹材，以低碳、環保方式進行採伐與創作，讓藝術與自然和諧共生，蛇年燈會裝置藝術即日起於市場預定地展出至4月7日。

其中，主燈「爺蛇」以蛇的蜿蜒姿態為靈感，透過精湛的竹編技藝塑造出流暢的身軀，象徵生命生生不息的力量。還有「柿柿如意」「步步高升」及「竹新祈福」等裝置藝術。

除了爺蛇裝置藝術展覽，2月15日晚間7點，將在新埔鎮公所3樓舉辦前夜祭音樂會，晚間6時30分開放入場，送限量蛇年螢光棒500份。2月16日下午2點的千人齊聚一起走讀新埔，前1200名報名者可獲得「納福小金蛇」紀念品，網路報名已額滿，當日開放300名現場報名。藝文廣場將有童玩彩繪DIY，逾百攤的傳統、文創市集。

15日晚上的前夜祭音樂會，16日下午2點千人齊聚一起走讀新埔，欣賞蛇爺竹編地景藝術，打卡闖關贈送精美禮品，親子彩繪DIY活動，會場周邊也設有傳統、文創市集超過100個攤位。

陳英樓表示，16日晚上6點的重頭戲-花燈踩街迎天穿，將由宋坤傳藝鼓陣震撼開場，有16座創意移動大型花燈、復古三輪車及人力黃包車重現，彷彿重回小時光，除了多支歌舞戲劇專業表演團隊，更有來自社區、社團、學校及宗廟等超過50支隊伍一起亮相，沿中正路、福德街環狀繞行，點亮新埔、喜迎天穿。活動訊息可參閱新埔鎮公所粉絲專頁及活動網址。

新埔鎮長陳英樓踩著古早三輪車預告本週日新埔花燈踩街迎天穿活動的精彩內容。 （記者廖雪茹攝）

新埔花燈踩街迎天穿將有16座創意移動大型花燈、復古三輪車及人力黃包車重現，彷彿重回小時光。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法