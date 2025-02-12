溫泉、天然氣？台南中洲國小校內怪怪小洞冒白煙

怪怪小洞噴出泥水。（學校提供）

2025/02/12 16:27

〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲區中洲國小教師停車場的地面，今天（12日）上午10點多出現1個怪怪小洞，冒出不明白煙和泥水，一度懷疑這是天然氣，民眾驚呼說：「學校這下發財了」；校長黃文信說，過午後就沒冒煙，現場無管制，仍然不知氣體為何及成因，他以手觸摸泥水，感覺微溫，白色氣體也無沼氣或天然氣、瓦斯的氣味。

中洲國小並未通報校安事件，小怪洞也不再冒出白煙和泥水，突然出現又突然停止，留下不解的謎團。

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今天下雨後，中洲國小教師停車場旁的積水水泥地面出現1個直徑約5公分的小洞，冒出白煙，並間歇性噴出泥水，學生發現後趕緊通報教師、校長查看異狀。

學校人員說，以前校園內也曾發生地面裂縫冒出不明白色氣體的情形，但調查後是因地下管線漏電、冒煙所致；這次小洞與上次差了100多公尺距離，停車場地下也沒有電線等管線經過。

附近民眾說，如是天然氣或冒出溫泉，這下學校要發財了。

小怪洞不冒煙、不噴泥水了。（記者楊金城攝）

台南學甲區中洲國小今天噴出不明白煙和泥水的地點在教師停車場旁的積水地面（紅框）。（記者楊金城攝）

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