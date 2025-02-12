公私部門合作認養埤塘復育 「桃園石龍尾」再現生機

桃園台地埤塘成功復育水生植物「桃園石龍尾」。（林業保育署新竹分署提供）

2025/02/12 16:28

〔記者李容萍／桃園報導〕農業部林業及自然保育署新竹分署於去年5月，認養農田水利署大崙工作站轄內一處埤塘，與社團法人中華民國荒野保護協會桃園分會合作復育稀有水生植物「桃園石龍尾」，成功復育逾百株，使埤塘兼具灌溉濾水及保育功能，跨單位公私合作強化國土生態綠網效益。

新竹分署長夏榮生表示，「桃園石龍尾」為台灣特有的稀有水生植物，主要生長於桃園台地的埤塘及濕地環境，是濕地生態系統重要指標物種，其存續與當地生物多樣性息息相關，復育工作刻不容緩。此植物具有纖細的莖葉與獨特的小型粉紅色花朵，適應淺水或濕潤泥地。早年於八德、龍潭一帶曾有紀錄，近年來桃園地區水域環境變遷及開發等因素，導致棲地大幅消失，甚至在部分區域已瀕臨滅絕。

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夏榮生說，桃園台地在過去的千塘之景及水文自然條件下，孕育多樣的水生植物、水棲動物及兩棲爬蟲，為非常特殊的農田濕地鑲嵌地景，然而在近年的環境變遷過程中，水草豐美的景色逐漸被取代，許多動植物也面臨區域性滅絕的風險。新竹分署去年開始與桃園在地已經長期投入保育工作的單位合同協力，結合埤塘友善及受脅植物保育工作，希望在地環境及植物能永續。

此次除了利用埤塘具蓄水的功能直接維護桃園石龍尾族群，新竹分署也攜手荒野保護協會桃園分會，持續推動公眾參與活動、棲地營造等事項，希望從埤塘相關管理工作中種下生物多樣性保育的種子。

對於埤塘復育桃園石龍尾有初步成果，桃園管理處長黃華煌樂觀其成，他強調，桃園石龍尾是桃園埤圳獨特的水生植物，承載著當地水域生態的記憶與生命力。透過實際行動守護這片土地的原生基因，讓桃園石龍尾在在地水域繁茂生長，也需要加強生態教育，提升大眾對水域生態保育的重視，既維持生物多樣性，也讓這份自然遺產世代延續，為水域生態系統帶來永續的生命力。

林業保育署新竹分署、農田水利署桃園管理處及荒野保護協會桃園分會於認養埤塘進行現勘討論。（林業保育署新竹分署提供）

荒野保護協會桃園分會推動公眾參與共同參與埤塘維護管理工作。（荒野保護協會桃園分會棲地組長花敏煌提供）

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