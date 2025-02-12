恢復百年迎春禮 嘉市大天宮元宵「鞭春牛」

嘉市副市長林瑞彥（左四）搭配12句吉祥話語，遵行古禮主行「鞭春牛」勸勤。（記者丁偉杰攝）

2025/02/12 16:11

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市祀典大天宮五穀王廟恢復百年「迎春禮」平安祭典，日前舉辦春牛芒神開光與神農聖帝御駕出巡四城門區域，今天元宵節舉行「鞭春牛」儀式，藉由鞭春牛搭配12句吉祥話語，勸戒民眾春節假日已過，必須收心回到各自工作崗位，為流傳已久且富含教育意義的宗教活動。

今天下午1點，嘉市副市長林瑞彥、廟方董事長鄭明山暨董監事及多位市議員先行三獻祭典，祈求國泰民安、風調雨順，隨後由林瑞彥遵行古禮主行鞭春牛勸勤，搭配12句吉祥話語，在場者一同見證這恢復中斷百年的「迎春禮祭典」。

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林瑞彥說，今年適逢諸羅建城321年，大天宮恢復自日治時期中斷的迎春禮活動，讓更多人認識嘉市豐富的信仰文化，更具歷史意義。

廟方表示，大天宮為清朝時期官廟「嘉邑先農壇」，創建於清雍正9年（公元1731），為知縣馮盡善受清廷所頒佈「農耤令」而設立，主要祭祀「先農、土地神與勾芒」，並以土塑春牛，進行鞭春牛，藉由鞭打春牛來喚起民眾因為放年假而消沉與慵懶的精神。

農民在鞭春牛儀式後，亦相信泥春牛的土能保佑農作物豐碩，因此會將春牛的泥土撿回加入自身農田，形成了「搶春牛」的風潮，也因為每年舉辦鞭春牛勸勤，在舊時的諸羅縣志就有記載鞭春牛的活動。

鄭明山說，大天宮所在區域附近舊時又稱為「春牛埔」或「春圃」，直至日治時期，此祭典因政局更迭，這項古禮因此失傳，也中斷了逾百年，在金龍文教基金會董事長蔡榮順協助考據下，今年恢復舉辦，明年也將持續辦理。

嘉市副市長林瑞彥（左四）表示，今年適逢諸羅建城321年，大天宮恢復自日治時期中斷的迎春禮活動，更具歷史意義。（記者丁偉杰攝）

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